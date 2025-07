Wimbledon, lacrime Anisimova: "Avrei voluto giocare meglio per voi"

"Siamo cresciute insieme, è stato speciale giocare insieme qui. Abbiamo passato due settimane fantastiche qua insieme e voglio farti i complimenti per la vittoria". Così, tra le lacrime, la statunitense Amanda Anisimova, dopo la finale del torneo di Wimbledon, rivolgendosi alla vincitrice del torneo, Iga Swiatek, sua coetanea. "Grazie per avermi supportato dal primo match che ho giocato qui - ha proseguito rivolta al pubblico -. Avrei voluto giocare meglio per voi ma qualcosa non è andato. Questo non lo dimenticherò. Spero di poter tornare qui l'anno prossimo". La tennista, che ha perso il padre qualche anno fa, si è sciolta ancora in lacrime ringraziando la madre, presente in tribuna.