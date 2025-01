L'altro Festival: nove giorni a marzo per Vicenza Running Festival

"Siamo felici di festeggiare i nostri ottant'anni in maniera così inedita, sostenendo per la prima volta un grande evento sportivo come il Vicenza Running Festival. Crediamo che i valori propri dello sport - passione, determinazione, spirito di squadra e sana competizione - siano la stessa linfa che anima tutte le persone che ogni giorno lavorano, creano, sperimentano e generano valore nelle aziende vicentine. Momenti come questi, in cui le energie di istituzioni, associazioni, famiglie, cittadine e cittadini di ogni età si incontrano, rendono il nostro territorio un luogo in cui l’economia e la società possono crescere davvero insieme. Da otto decenni, il nostro impegno si traduce nel favorire collaborazione e innovazione, e oggi più che mai vogliamo contribuire a far emergere il potenziale di Vicenza come luogo di vitalità, inclusione e opportunità. Un’attenzione particolare va alle giovani generazioni, protagoniste del futuro della nostra comunità. Ci auguriamo che, grazie a questo evento, ragazze e ragazzi possano sperimentare in prima persona i valori positivi dello sport, scoprire l’importanza di fare squadra, di mettersi alla prova e di perseguire obiettivi comuni. Lavorare con e per i giovani vuol dire costruire le basi di un futuro in cui il benessere economico e sociale continui a evolversi in armonia con le esigenze del territorio".