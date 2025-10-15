"Per sempre Gigi": il Torino ricorda la "Farfalla granata" Meroni

Il 15 ottobre 1967 muore tragicamente Gigi Meroni 'La farfalla granata'. Esterno di classe, fantasista di talento, ala rapida e abile nel dribbling, astro nascente del Torino e del calcio italiano. Il club lo ricorda con un lungo articolo sul suo sito, un post sui social con il messaggio 'Per sempre, Gigi' con un numero 7 accanto ad una farfalla su sfondo granata. Inoltre come ogni anno una delegazione del Torino ha portato un mazzo di fiori dinanzi alla stele ricordo situata in corso Re Umberto, luogo dell'incidente in cui perse la vita il calciatore