Partite noiose e squilibrate: la Uefa pensa a un nuovo format per Qualificazioni a Mondiali ed Europei

Lo sostiente il quotidiano francese L'Equipe
© Getty Images
Per evitare che le partite di qualificazione noiose, troppo sbilanciate tra avversari di diverso valore, la Uefa sarebbe pronta a cambiare il sistema di qualificazioni per nazionali agli Europei e ai Mondiali in modo da offrire più scontri diretti tra 'grandi' squadre. Secondo quanto riferisce l'Equipe, la Uefa ne starebbe già discutendo da tempo e starebbe pensando a un modello simile a quello applicato in Champions League.
Il presidente Aleksander Ceferin aveva accennato già al Football Summit di Lisbona alla possibilità di un nuovo format più moderno. Al vaglio ci sarebbe la possibilità di usare la Nations League come via di qualificazione, oppure adottare un sistema simile alla Champions con un campionato unico a 54 squadre o due gruppi da 27.
In questo modo ci sarebbero più sfide tra grandi nazionali, senza però intaccare le chance di quelle più piccole. Il nuovo format potrebbe entrare in vigore, però, solo dopo il 2028 alla scadenza di tutti gli attuali contratti commerciali e televisivi. Il nuovo forma a campionato, sul modello Champions, porterebbe anche vantaggi economici alle federazione proprio per via di accordi televisivi migliori potendo contare su sfide più affascinanti e spettacolari.