Partite noiose e squilibrate: la Uefa pensa a un nuovo format per Qualificazioni a Mondiali ed Europei

Per evitare che le partite di qualificazione noiose, troppo sbilanciate tra avversari di diverso valore, la Uefa sarebbe pronta a cambiare il sistema di qualificazioni per nazionali agli Europei e ai Mondiali in modo da offrire più scontri diretti tra 'grandi' squadre. Secondo quanto riferisce l'Equipe, la Uefa ne starebbe già discutendo da tempo e starebbe pensando a un modello simile a quello applicato in Champions League.