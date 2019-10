Kipchoge sulle orme di Bannister, Hines, Aouita e altri miti: il 12 ottobre può scoprire un Nuovo Mondo 

DIRETTA STREAMING SU SPORTMEDIASET.IT

Sembrava impossibile. Già, così pareva. Ma poi... Poi è arrivato qualcuno che è andato oltre, ha valicato il confine, superato il limite. Abbattuto il Muro. E scritto così una nuova pagina della storia dell'umanità. Sperimentatori, pionieri, esploratori dell'ignoto. Grandi, incommensurabili atleti. Da Roger Bannister a Said Aouita, da Hines a Bubka, giusto per citarne alcuni. Campioni che hanno fatto da apripista. Innovatori e sognatori. Innovatori nella pratica dell'allenamento, nella tecnica di esecuzione del gesto atletico, nell'alimentazione quotidiana, nella dedizione, nel sacrificio. Resilienti oltre l'immaginabile. E sognatori, perché capaci di "vedere" ciò che agli altri era sin lì oscuro. Oggi, sulle loro orme corre Eliud Kipchoge che sabato a Vienna proverà a valicare le Colonne d'Ercole del mondo conosciuto, abbattere il Muro delle 2 Ore sui 42,195 km, la distanza della Maratona.

Ci sono date che restano nella storia, indelebili. Il 6 maggio del 1954, ad esempio: il giorno in cui Sir Roger Bannister corse sulla pista in terra battuta di Oxford la distanza del miglio sotto i 4 minuti (3' 59" 4) per la prima volta al mondo. Oppure il 14 ottobre 1968, quando alle Olimpiadi di Città del Messico Jim Hines con 9" 95 divenne il primo uomo correre i 100 metri in meno di 10 secondi. Non da meno, di certo, l'impresa di Said Aouita quando il 22 luglio 1987 a Roma chiuse i 5000 metri in 12' 58" 39 valicando la montagna dei 13 minuti, così come quella di Yobes Ondieki che a Oslo il 10 luglio del 1993 corse i 10000 metri sotto i 27 minuti (26' 58" 38). Per non parlare del 13 luglio 1985 quando a Parigi, esulando dal fondo e dal mezzofondo, Sergey Bubka volo con l'asta oltre i 6 metri.



Pietre miliari nella storia dell'umanità, non solo dell'atletica. Date simbolo alle quali potrebbe ora aggiungersi quella del 12 ottobre 2019 quando al Prater di Vienna Eliud Kipchoge, già detentore del record in maratona, riproverà l'impresa fallita per soli 25 secondi due anni fa a Monza: correre i 42,195 km in meno di 2 ore. Se c'è un uomo al mondo che può farlo, questo è lui: appuntamento a sabato mattina (meteo permettendo, giorno e ora saranno infatti certi e ufficiali solo domani) per scrivere una nuova pagina di storia. In diretta streaming su Sportmediaset.it.