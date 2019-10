Kipchoge e il Muro delle 2 ore: a Vienna per scrivere la Storia

L'essere umano può correre la distanza della maratona, 42,195 km, in meno di due ore? Esiste qualcuno che possa abbattere il Muro? Ecco, se al mondo c'è un atleta che può provare a riscrivere la storia e ad abbattere un altro limite (forse il più straordinario) questo è Eliud Kipchoge. E il progetto 1:59 Ineos, pensato e annunciato la scorsa primavera, sta finalmente per essere messo alla prova dei fatti: il tentativo del grandissimo maratoneta keniano andrà in scena il prossimo 12 ottobre (condizioni meteo permettendo) al Prater di Vienna, su un circuito di 9.6 km lungo l’Hauptallee, la lunga strada alberata che divide il parco, con sole due curve a 180°. Kipchoge (34 anni, campione olimpico e detentore del record del mondo in maratona con il crono di 2h 01' 39"), già nel maggio del 2017 provò l'impresa nell'autodromo di Monza, chiudendo 25" sopra le due ore. L’iniziativa di settimana prossima (ma, ripetiamo, la prova potrebbe slittare in caso di condizioni meteo non perfette fino al 20 ottobre), oltre che dall’agenzia che lo rappresenta, la Global Sports Communications, è stata voluta e sponsorizzata da Ineos, l'azienda chimica del miliardario inglese Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco di Gran Bretagna.



Il tentativo di Vienna, per tutti gli appassionati di corsa e non solo, sarà visibile in streming anche su sportmediaset.it. Intanto, iniziate a gustarvi i seguenti video per capire chi sia Kipchoge, per conoscere chi lo affiancherà e per comprendere il perché, ora più che mai, l'impresa è possibile.