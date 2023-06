K2 Valtellina: Ugazio e Magliano tricolori Doppio Vertical, Mayr... in orbita a Talamona!

SKYRUNNING

La campionessa austriaca "ruba" la scena ai due atleti piemontesi che si aggiudicano il titolo tricolore nella prova di Talamona

© Giacomo Meneghello Grandi del Piemonte: no, non stiamo parlando di vini pregiati ma di Marcello Ugazio e Camilla Magliano, i nuovi campioni italiani Doppio Vertical by FISky (Federazione Italiana Skyrunning). L'incoronazione è avvenuta nella prova unica per l'assegnazione del titolo: una quinta edizione di K2 Valtellina Vertical Extreme di Talamona (Sondrio) dal parterre davvero "stellare. Percorso netto per lo specialista piemontese di Sport Project VCO/Team SCARPA che si cuce addosso lo scudetto tricolore aggiudicandosi anche la vittoria nella prova che aveva per campo base il paese di Talamona e per traguardo la panoramica cima di Monte Pisello. Tra le donne, l’esperta verticalista (lei pure piemontese) del Dinamo Team Magliano ha dovuto però inchinarsi a livello di vittoria di giornata alla straordinaria Andrea Mayr. Come da pronostico, l'intramontabile campionessa (del mondo e in carica) austriaca dallo stile inconfondibile ha stravinto, frantumando il precedente record e piazzandosi quattordicesima di una classifica assoluta di livello stellare.

© Maurizio Torri

Grandi numeri, firme altrettanto grandi e livello assoluto per il primo doppio chilometro verticale lombardo, che ha “bruciato” i pettorali disponibili presentando ai nastri di partenza ben 228 atleti da sei differenti nazioni. In una giornata illuminata (nel verso senso della parola) da condizioni meteo ottimali, resiste il record maschile fissato due anni fa da Michele Boscacci (un’ora, 18 minuti e tre secondi) in occasione della seconda delle sue due vittorie (la prima nel 2019) a cavallo della sosta causata dall'emergenza sanitaria, mentre cade sotto i colpi (anzi, i passi) inesorabili di Mayr quello che la neocampionessa tricolore Magliano aveva fissato solo un anno fa.

© Giacomo Meneghello

Nelle edizioni a venire il tempo da battere sarà quello da un’ora, 24 minuti e 46 secondi messo a segno da quella che è giusto definire la più forte scalatrice in circolazione e una della più forti di sempre. Il miglioramento ha dimensioni davvero impressionanti: otto minuti e 34 secondi su poco meno di ottantacinque minuti di gara!

© Maurizio Torri

GARA UOMINI

Difficile azzardare un pronostico attendibile sulle ripide pendenze che dal centro di Talamona (272 metri slm) salgono verticali verso la panoramica cima Pisello (a quota 2272), toccando gli alpeggi di Madrera e Pedroria di proprietà del FAI. Michele Boscacci, Marcello Ugazio si prendono l’incombenza di fare immediatamente selezione nel gruppo di testa. Con il passare dei chilometri il vincitore di giornata Ugazio allunga in progressione, andando a prendersi i vari traguardi volanti e il successo finale, bloccando la fotocellula sul tempo di un’ora, 18 minuti e 29 secondi, a quarantasei soli secondi dal record di Boscacci che chiude terzo per il team K2 Valtellina, con un minuto e 34 secondi dal vincitore.

© Maurizio Torri

Tra Ugazio e Boscacci, secondo posto tutto in rimonta per Alex Oberbacher (Skyrunning Adventure) che ripete il risultato di dodici mesi fa (allora alle spalle dell'elvetico Roberto Delorenzi, tagliando al traguardo con un ritardo di un minuto e 18 secondi dal neocampione che - lo ricordiamo - nel secondo weekend di luglio sarà impegnato nel tentativo di FKT (Fastest Known Time) da Genova alla vetta del Monte Bianco nel format bici-corsa-alpinismo.

© Maurizio Torri

Completano la top five di giornata Luca Del Pero (Sky Lario Runners) e Lorenzo Rota Martir (GS Orobie). In quest’ordine dal sesto al decimo posto l’indipendente Damiano Pedretti, Alessandro Rossi di ASD Sportiva Lanzada, LUCA Albini (Atletica Pidaggia 1528), lo scialpinista bergamasco William Boffelli (GS Orobie, recente vincitore in coppia con il friulano Tadei Pivk di AMA Monte Rosa Sky Marathon di Alagna) e l’altro indipendente Giovanni Zamboni.

© Maurizio Torri

GARA DONNE

Successo con record per la superfavorita Andrea Mayr nella prova femminile. Campionessa del mondo in carica di Valsir Mountain Running Wolrd Cup (disciplina Short Uphill) e vicecampionessa overall (alle spalle di Joyce Muthoni Njeru), la quarantatreenne Andrea da Wels (Oberoesterreich) detta subito legge, imponendo fin dal via un ritmo insostenibile da parte delle sue avversarie, per poi fermare il cronometro in vetta sul tempo di un’ora, 24 minuti e 46 secondi: un crono-record verosimilmente destinato a durare nel tempo.

© Giacomo Meneghello

Dietro alla fuoriclasse austriaca (come detto quattordicesima assoluta), seconda piazza e titolo tricolore per Camilla Magliano (vincitrice nel 2021 e nel 2022), che accusa un ritardo di sette minuti e 49 secondi da Mayr ma si aggiudica con pieno merito il titolo italiano FISky Doppio Vertical, scendendo di 45 secondi sotto il precedente record, da lei stessa stabilito, centrando anche la ventitreesima casella della assoluta.

© Maurizio Torri

Completa il podio di giornata l’esperta Corinna Ghirardi di Skyrunning Adventure (tempo finale: un’ora, 35 minuti e 34 secondi), vincitrice nel 2018 e nel 2019 delle prime due edizioni di K2 Valtellina e in questa occasione trentesima di una classifica generale da 207 finishers. Bene pure Chiara Giovando (Pegarun) e la scialpinista azzurra Alba De Silvestro (Team K2 Valtellina) che chiudono la top five donne.

© Maurizio Torri

A fine giornata i neocampioni assoluti Ugazio e Magliani (oltre a tutti quelli di categoria, elencati sotto) sono stati festeggiati nel corso di un terzo tempo da leccarsi i baffi al campo base di Talamona, con pranzo tipico valtellinese e con un party che si è protratto sino a notte fonda.

© Giacomo Meneghello

I CAMPIONI ITALIANI FISKY 2023 DOPPIO VERTICAL

Marcello Ugazio, Camilla Magliano, Corinna Ghirardi, Deborah Benedetti, Barbara Sangalli, Lucia Pianta, Simona Lino, Lorenzo Rota Martir, Luca Albini, Giovanni Zamboni, Dario Songini, Davide Milesi, Massimo Brambilla, Salvatore Tarabini