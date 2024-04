Innovation Run al Kilometro Rosso: azzurri nella scia di Kipkorir e Saapunki

RUNNING

Pieno di qualità e di iscritti per la terza edizione di un evento in continua crescita

© Marco Pendezza Terza edizione dal respiro davvero internazionale per Innovation Run, la 10 chilometri su strada nel Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo. Kenya e Finlandia salgono sul gradino più alto del podio. Philimon Kipkorir Maritim si aggiudica gara-uomini con il tempo di 29 minuti e 11 secondi, abbassando di ventuno secondi il precedente record maschile della prova organizzata da Map Comunicazione in collaborazione con Atletica Stezzano, comune nel quale si trova il parco tecnologico, il cui caratteristico (ed evidente!) Kilometro Rosso corre (è il caso di dirlo) parallelo all'autostrada A4 nel tratto tra i caselli di Dalmine e Bergamo, ormai alle porte del capoluogo orobico. Sotto il precedente primato anche i due italiani Nadir Cavagna (29:13) e Jacopo De Marchi (29:26) che rappresenta per entrambi il personal best su questa distanza. A spuntarla in gara-donne è la polivalente finlandese Susanna Maria Saapunki, per la prima volta sotto i 33 minuti (32:57). Anche in capo femminile i nostri (anzi, le nostre) devono… accontentarsi di completare il podio: secondo gradino (come un anno fa) per Nicole Svetlana Reina in 33:44, terzo per Micol Majori che stabilisce in 34:01 il proprio personal best. Una giornata e un terreno di gara molto favorevoli insomma a prestazioni di primo piano!

© Cristian Riva

GARA-UOMINI

Il primo chilometro e mezzo di gara viene corso su ritmi ottimi ma non estremi. Sono infatti ancora dieci gli atleti del gruppo di testa al primo passaggio sotto il traguardo con Nadir Cavagna (GS Fiamme Azzurre) e Philimon Kipkorir Maritim (Run2gether) davanti a tutti. Il keniano, il più accreditato in gara grazie al personale da 28:14 siglato l’anno scorso, piazza il primo strappo durante il secondo giro. Cavagna perde qualche metro, mentre a resistere nell’inseguimento sono l'eritreo Freedom Amaniel (X-Solid Sport Lab ASD) e il campione italiano assoluto in carica dei 5000 metri Jacopo De Marchi (CS Esercito).

© Cristian Riva

Il secondo e ultimo giro completo (4350 metri) rimescola ancora le carte: Kipkorir Maritim riesce a mantenere il comando, chiudendo con un 29:11 di ottimo spessore tecnico ma alle sue spalle è Nadir Cavagna a risalire prepotentemente al secondo posto, facendo sognare anche una clamorosa rimonta sul rettilineo conclusivo. Nadir chiude in 29:13 (a due soli secondi dal vincitore), miglior tempo per lui su strada in questa distanza. De Marchi è terzo, a limare (con 29:26) sei secondi al suo PB. Pur cedendo qualcosa nell’ultimo tratto, Amaniel stampa pure lui il nuovo personale a 29:34.

© Cristian Riva

A completare la top five una presenza nobilissima, per classe ed esperienza mai fuori contesto, anche lontano dalla sua comfort zone: lui è l’asso azzurro della corsa in montagna Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche Leffe). Già oro europeo e argento mondiale sui sentieri, Maestri è appunto quinto in 29:52. Test molto buono anche per Michele Sarzilla (CUS Insubria Varese Como), il miglior triatleta azzurro nella specialità olimpica, oggi sesto in 30:26 nella prova di sola corsa appena davanti al tricolore assoluto 2021 Antonino Lollo (GAV Gruppo Alpinistico Vertovese), settimo in 30:30, con Salvatore Gambino dei DK Runners Milano ottavo nel tempo di 30:39. Completano la top ten il triatlata cileno Gaspar Riveros (Rivan3 Club 30:51) e Mattia Sottocornola di Atletica Lecco/Colombo Costruzioni (30:55)

© Cristian Riva

Per Kipkorir Maritim quello di Innovation Run non è di certo il primo successo in Italia. Per restare ai tempi recenti, nel 2022 il keniano classe 1988 si prese le mezze maratone di Bibione e Lodi. Per Nadir Cavagna invece Innovation Run 2024 vale un pieno di fiducia sul lavoro sin qui svolto in quota a Ifrane (Marocco). Il bergamasco non è voluto mancare in questa manifestazione, rientrando in Italia pochi giorni prima della gara ripartendo per il Marocco già poche ore dopo aver tagliato il traguardo. Da parte sua Jacopo De Marchi culla ancora grazie all'exploit bergamasco il sogno di guadagnarsi in pista il pass per gli Europei di Roma 2024 di fine primavera (da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno).

© Marco Pendezza

GARA-DONNE

Nazionale finlandese (dove la concorrenza non è propriamente poca cosa!) nella Coppa del Mondo di sci di fondo, sesta ai Mondiali di corsa in montagna 2022 nella prova di sola salita, dominatrice dei principali cross regionali lombardi dell’inverno (il Cross delle Cave a Brescia e la Cinque Mulini “Special Edition” a San Vittore Olona). Stiamo parlando di Susanna Saapunki, eclettica finnica tesserata per gli storici colori di US Malonno che conferma sull’asfalto di Innovation Run di essere in grande crescita.

© Cristian Riva

Il cronometro certifica la progressione della bionda toprunner scandinava, con un 32:57 il tempo che le vale la vittoria (e la 30esima casella della classifica assoluta). Susanna scende per la prima volta in carriera sotto i trentatré minuti, scalando gli ultimi due gradini del podio del Kilometro Rosso dopo il terzo posto di dodici mesi fa, magari anche approfittando del forfait dell’ultim’ora della quotatissima Giovanna Epis.

© Cristian Riva

Nicole Reina (CUS Pro Patria Milano) conferma il piazzamento 2023 piegando all’ultimo chilometro Micol Majori (Pro Sesto Atletica Cernusco) in un duello tutto meneghino per la piazza d'onore. Reina chiude in 33:44 (48esima del ranking), performance non lontana dal personale siglato proprio in questa stessa occasione un anno fa. Majori la segue in 34:01 (53esima di una classifica assoluta da 528 finishers), demolendo il suo precedente limite (35:08) e autografando un test agonistico di fondamentale importanza nella caccia a una maglia azzurra per gli Europei di Roma della prima metà di giugno sui 5000 metri, specialità che l’ha vista conquistare il titolo italiano assoluto due anni orsono.

© Cristian Riva

Si migliora a Stezzano anche Federica Frigerio (Atletica MDS Panariagroup), ottima quarta in 35:10. Carlotta Bonacina (CUS Insubria Varese Como) esordisce sulla distanza con un significativo 35:31 (quinta), Nadia Nasri (QT8-Run) demolisce il suo PB con 36:13 (sesta) precedendo Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group, 36:19). A completare le prime otto posizioni è l’azzurrina di pista e corsa in montagna Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra, 37:06). Top ten anche per Luisa Gelmi del GAV Vertova (37.24) e Debora Spalenza del GS Orecchiella Garfagnana (37:36).

© Cristian Riva

Tra i volti conosciuti al di fuori dell’atletica in gara alla Innovation Run (620 i partenti complessivi) da segnalare Paolo Franco (GS Marinelli Comenduno), Assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia al traguardo in 47:15 e l’ex campione del mondo Dilettanti di ciclismo su strada Mirco Gualdi (GAV Vertova), autore di un tempo di 43:51.

© Cristian Riva

INNOVATION KIDS

Sabato 6 aprile oltre trecento ragazzi hanno preso parte a Innovation Kids, manifestazione riservata ai più giovani e imperniata su una visione inclusiva dell’atletica leggera. Preziosissimo il ruolo delle associazioni Omero Runners Bergamo e Correre Oltre, che hanno coinvolto nelle attività anche il presidente FIDAL Lombardia Gianni Mauri e il presidente FIDAL Bergamo Maurizio Oberti. Omero Runners, società che annovera tra le proprie file atleti con disabilità visive, ha poi preso parte anche alla Innovation Run agonistica con due atleti: Guglielmo Boni e Matteo Tassetti, al traguardo con le rispettive guide in 46:58 e 58:09.

© Marco Pendezza

INNOVATION RUN - RINGRAZIAMENTI

Innovation Run è un evento realizzato da Map Comunicazione di Massimiliano Pezzoni in collaborazione con Atletica Stezzano. I soggetti capofila del progetto sono: Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie, Gruppo Autotorino, Le Essenze di Elda, Xmeta Real. Sponsor tecnici Diadora e Pubbliarea. Location ospitante Kilometro Rosso Innovation District.