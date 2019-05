Il Passatore in rosa: 100 donne per 100 km da Firenze a Faenza

15/05/2019

100 donne per 100 km: è nata la community tutta al femminile che correrà l’ultramaratona più famosa e partecipata d’Italia (e fra le più celebri al mondo), ovvero la 100km del Passatore che partirà il prossimo 25 maggio da Firenze e si concluderà a Faenza.



100x100 è il progetto di Mariella Di Leo, supportato da Brooks Sports, che ha l’obiettivo di unire 100 donne di tutta Italia che correrannola celeberrima ultramaratona senza il supporto di alcun mezzo al seguito ma unicamente facendo affidamento su sé stesse e sui punti di ristoro allestiti lungo il percorso. Questo per dimostrare che tutto è possibile se lo si desidera davvero.



L’idea nasce dalla promessa fatta da Mariella ad un’amica ammalata: accompagnarla in questa grande impresa. L’amica, purtroppo, quest’anno non potrà partecipare perché dovrà curarsi, così Mariella ha pensato bene di coinvolgere altre 99 donne che correranno il Passatore con lei e per lei. Parliamo di 100 storie, 100 motivazioni diverse che hanno spinto ognuna ad intraprendere questa impresa: chi crede di ritrovare la forza per affrontare le proprie difficoltà, chi lo fa per vincere le proprie paure ma tutte sono accumunate dalla stessa energia: sapere che c’è qualcuno che condivide il tuo stesso obiettivo e che ti dà la carica per andare avanti.



“Un’ultramaratona è un viaggio che si deve compiere facendo affidamento su se stessi" spiega Mariella DI Leo. "La nostra squadra sarà un’onda lunghissima che colorerà la notte del Passatore; ognuna di noi correrà alla sua andatura, chi più lenta chi più veloce, in gruppo o in solitaria. Saremo donne di tutte le età, dai 30 ai 70 anni, provenienti da tutta Italia ma unite da un’unica passione e spirito. Manca davvero pochissimo a raggiungere il numero 100, e ci piacerebbe tutte assieme poter pensare anche a un piccolo aiuto tangibile a qualche associazione del territorio. Vedremo. Chi vorrà unirsi sarà la benvenuta”.



Tramite questo progetto Mariella, che proprio quest’anno ha corso le sue 100 maratone, ha riunito 100 donne da ogni angolo d’Italia e che non si conoscevano tra di loro. Il ritrovo è fissato per la mattina del 25 maggio direttamente a Firenze per partire tutte insieme e correre quest’avventura. 100 storie di amicizia, coraggio, forza. L’importante è crederci, sempre e con il sorriso.