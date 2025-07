L'ultima pazza idea di Kyrgios: una "battaglia dei sessi" contro Sabalenka

Una nuova 'battaglia dei sessi' per il tennis, oltre cinquant'anni dopo il mitico incontro tra Billie Jean King e Bobby Riggs. A lanciare l'idea è Nick Kyrgios, estroverso tennista australiano che nelle ultime stagioni si è fatto notare più per le sue uscite che per i risultati. A far scalpore è che l’avversaria potrebbe essere la n.1 del tennis femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka. "Sabalenka e io stiamo pensando di organizzare una nuova 'battaglia dei sessi' entro l'anno", ha detto all'emittente britannica TalkSport Kyrgios, 30 anni e 1,93 metri di statura contro il metro e 82 della Sabalenka.