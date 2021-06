Il brivido dell’imprevisto: troppa neve sui valichi! DoppiaW Ultra si adegua: meno estrema, più veloce

TRAILRUNNING

Cambio di… rotta per l’evento trail italoelvetico del prossimo weekend: in alta quota le condizioni sono ancora del tutto invernali!

di

STEFANO GATTI

Tutto pronto per la terza edizione della DoppiaW Ultra. L'evento è confermato per la giornata di sabato 12 giugno, con partenza da Lovero ed arrivo a Villa di Tirano. In programma la prova “ultra” da 71 chilometri e quella “sky” da 33, oltre alla “Fun”… d’ingresso da 16K ed alla “Walk” sulla distanza degli 11 chilometri. Giornate frenetiche per gli organizzatori che - come già nel 2019 - devono fare i conti con la presenza di molta neve in quota e la necessità di adottare un percorso di riserva, inevitabilmente meno panoramico ma più corribile e quindi molto impegnativo. La montagna detta tempi e regole: non si può fare a meno di adeguarsi.

Ad un paio di settimane dal debutto astronomico del'estate, l'inverno alpino ancora non molla la presa o meglio si rifugia alle quote medio-alte, mettendo i bastoni fra le ruote agli organizzatori della prova transfrontaliera che - sicuramente in base alle indicazioni emerse da sopralluoghi e ricognizioni in quota - dimostrano grande reattività e propongono un piano alternativo che"salva" l'evento e la sua qualità ma soprattutto non priva i trailrunners più competitivi ed avventurosi di una tappa importante del calendario agonistico. Anche se le caratteristiche della DoppiaW Ultra cambiano e non poco. Solo quelle della sua distanza più impegnativa, in realtà.

"Il percorso che avevamo in mente non sarà fattibile, ma ne abbiamo trovato uno ugualmente spettacolare. Confermiamo intanto il semaforo verde all’evento ed il passaggio in Svizzera: da oltre confine sono giunte tutte le autorizzazioni che sino a pochi giorni fa ci tenevano in scacco. Ogni anno le condizioni del manto nevoso e le conseguenti esigenze di sicurezza ci costringono… agli straordinari, ma sin quando riusciremo a proporre itinerari alternativi come questo (tutt’altro che un ripiego), il ricorso al ‘piano B’ non ci preoccupa. Lo vediamo anzi come un’opportunità di far conoscere posti nuovi".

Questo lo stato dell’arte tratteggiato da Christian Bellesini, ultrarunner e tracciatore tiranese, una delle due anime del comitato organizzatore insieme ad Elena Soltoggio che entra nel dettaglio più prettamente agonistico (condizionato anche dall'emergenza sanitaria, come anticipato dallo stesso Bellesini) della prova disegnata sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera.

"Nonostante i numeri contingentati, avremo ai nastri di partenza oltre cinquecento concorrenti. Tra loro anche diversi atleti di livello come Daniel Jung, Luca Manfredi Negri, Luca Carrara, Gianluca Galeati. Oltre a tanti amatori naturalmente. Sfogliando la lista partenti della nostra gara transfrontaliera troviamo atleti provenienti da ben sedici nazioni. Ovviamente le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza sanitaria impediranno ad alcuni di essere al via, ma questi numeri rendono l’idea di come la DoppiaW sia diventata in pochi anni un evento di caratura internazionale".

Per quanto riguarda il programma, le gare prenderanno il via a partire dalle prime ore dell’alba di sabato 12 giugno. In serbo passaggi mozzafiato, alpeggi, single track, boschi incantati, valli ancora selvagge sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera. Il percorso ultra, riveduto e corretto, dovrà fare a meno del suo anello alto ed in particolare degli spettacolari (e tecnici) passaggi in quota del Passo Portone, del Passo Malghera e del Passo Schiazzera. Resta però un itinerario di ottimo livello, che porterà i concorrenti a scoprire nuovi scorci di Valtellina e Valposchiavo.

Lo start della prova da 71 chilometri per 5000 metri di dislivello positivo sarà alle cinque di sabato mattina dal Parco dell’Adda di Lovero. Primo tratto di salita invariato fino al Rifugio Schiazzera dove è previsto il primo cancello orario (max tre ore dal via). Da qui si percorrerà un breve tratto di salita per poi scendere verso le località di Sovo, Ghiaccia, Prà Fontana e Rela. Arrivati al Sentiero del Sole i concorrenti passeranno l’abitato di Baruffini ed inizieranno ad inerpicarsi lungo la salita che dapprima li porterà a Zocca poi a Pra Zarè, Pra Dentia e Zocche. Un traverso spettacolare permetterà ai partecipanti di giungere a Pra Campo ed iniziare la breve salita verso Pian Cavallino. Entrati in Svizzera correndo su un single track di continui saliscendi, si raggiungerà il panoramico balcone naturale di San Romerio.

Da qui la grande novità del percorso 2021: si scenderà al Lago di Poschiavo e se ne percorrerà tutta la sponda occidentale fino ad arrivare alla ripida salita che riporterà i concorrenti a San Romerio (ultimo cancello orario 16 ore). Chiudo l’anello e ritornati sul suolo italiano, in direzione Viano gli ultrarunners inizieranno a scendere verso Sasso Del Gallo e poi giù in picchiata fino a Tirano con passaggio alla chiesetta di Santa Perpetua per poi godersi il meritato riposo al traguardo di Villa di Tirano, base operativa dell’evento. Insomma, tutto tranne che un itinerario da prendere sottogamba!

Anche per la skyrace da da 33 chiometri (e 2400 metri D+), partenza confermata da Lovero, in questo caso alle nove del mattino. Il percorso in questo caso ha subito meno rimaneggiamenti e ricalcherà quello dell’ultradistanza fino a località Baruffini. Da qui si immetterà sul percorso della 16K “Fun” fino a Roncaiola, per poi riportarsi su quello originale in località Ronco e proseguire fino al traguardo di Villa di Tirano.

Al fianco delle due prove agonistiche vi sarà la non competitiva da 16K e 600 metri di dislivello, che seguirà il Sentiero del Sole, portando gli atleti a Baruffini e Roncaiola per poi ricollegarsi appunto con il percorso della ultra e della sky. A completare l’offerta dell’evento DoppiaW 2021 la camminata da 11 chilometri aperta a tutti che darà ai trekker la possibilità di seguire gli atleti in gara, immersi in uno scenario naturale di grande suggestione ed ugualmente “remunerativo”. Un ventaglio di proposte in grado di soddisfare davvero tutti: atleti ed accompagnatori, trailer, corridori alle prime armi, famiglie e piccoli atleti.