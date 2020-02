Hyperion Tempo e Elite: più rapidi in allenamento, più veloci in gara

MARATONA E DINTORNI

di

PEPE FERRARIO

Finalmente posso dire di aver provato l'esperienza di correre calzando una scarpa con una "Piastra Propulsiva in Fibra di Carbonio"! Sì, ho corso con le Hyperion Elite, la novità lanciata da Brooks sul mercato delle scarpe da gara di ultima generazione, presentata ad Amsterdam la scorsa settimana. Che dire? La prima reazione, da appassionato di corsa, è stata "Wow"! Leggere, leggerissime, eppure capaci di comunicarti un senso di sorprendente stabilità. Permettetemi l'iperbole: camminarci è stato persino semplice! E la cosa non è affatto scontata: provate, per credere, altri modelli "simili" e ve ne renderete conto. E correrci? Beh, correrci è stata sicuramente... un'esperienza, per quanto il giudizio sia condizionato dal chilometraggio limitato. Ma a questo punto alle sensazioni dell'appassionato subentrano le considerazioni del runner, seppure di livello medio-basso: la Elite, sappiatelo, non è una scarpa per tutti! Considerazione forse banale, ma necessaria. La Elite è infatti una scarpa da gara, pensata e ideale per professionisti o amatori evoluti, per chi viaggia veloce e in costante spinta, per chi ha una "biomeccanica" corretta, per chi è insomma in grado di sfruttare la spinta propulsiva della piastra in carbonio e trasformare il risparmio energetico conseguente in secondi (o minuti) in meno sulla distanza.

Colpiscono tuttavia, in una scarpa che pesa 195 grammi (e che ha una durata dichiarata di 100/200 km), la capacità protettiva e la stabilità percepite. Ma questo non cambia la considerazione precedente circa l'utilizzatore finale cui la Elite è destinata. Evidenzia semmai come anche il professionista o l'amatore evoluto abbiano bisogno di "protezione" per non inficiare la propria prestazione.

Ma non disperatevi se non siete runner da almeno 2h 45' in maratona! Perché accanto alle Elite ci sono le Hyperion Tempo. La logica Brooks in questo caso è semplice: se ti alleni più velocemente allora più gareggiare più velocemente.

Così, se la Elite è la scarpa da gara, la Tempo è stata pensata per essere quella da allenamento. Non ha una piastra in carbonio, sfrutta una intersuola differente (qui sotto trovate le schede tecniche complete), è leggerissima (pesa 210 grammi e ha una durata dichiarata di 400/600 km), è reattiva e accompagna, agevolandola, la spinta. Nel contempo (l'ho provata per più chilometri, in pista e su strada) offre un senso di maggiore stabilità e confortevolezza rispetto alla sorella maggiore. L'idea che dunque mi sono fatto, da amatore modesto quale sono, è questa: se le Elite sono "troppo", con le Tempo si può invece azzardare e provare così a utilizzarle in gara anche se non siete dei top, per lo meno su distanze medie (o brevi). Ma queste, ovviamente, sono considerazioni personali, per Brooks Elite e Tempo nascono e restano infatti scarpe da maratona.

IL PARERE DELL'ESPERTO

"Abbiamo sviluppato la coppia di calzature da gara Hyperion per tutti i runner che sono alla ricerca di scarpe da competizione per la maratona. Le Hyperion hanno una capacità di protezione sulle lunghe distanze che permette al runner di correre velocemente anche quando l'assetto comincia a vacillare a causa della fatica" spiega Hugo Chouissa, Merchandiser Calzature EMEA. "La scienza mostra che le deviazioni dell’assetto posturale aumentano con la durata della corsa. Per questa ragione, gli effetti di supporto forniti dalle calzature diventano sempre più importanti con il procedere della corsa. Entrambi i modelli Hyperion contribuiscono a ridurre il carico sul corpo che, a sua volta, riduce il rischio di infortuni e aiuta a conservare l'energia per tutta la durata della gara".

SCHEDA TECNICA HYPERIONE ELITE

• La mescola in DNA ZERO dell'intersuola è costituita da una morbida schiuma che, adattandosi alla falcata, garantisce un'ammortizzazione costante dall’inizio alla fine.• La Piastra Propulsiva in Fibra di Carbonio, con la sua struttura a spina di pesce, accelera la transizione dal tallone alla punta del piede ad ogni passo e potenzia lo stacco dell'avampiede.• La costruzione della scarpa mantiene stabile il piede durante il movimento, consentendo di correre in maniera naturale senza sovraccarichi.• Le scarpe pesano 195 grammi (unisex) e hanno un drop dell'intersuola di 8 mm.

Le Hyperion Elite saranno in vendita da marzo 2020



SCHEDA TECNICA HYPERION TEMPO

• Intersuola DNA FLASH creata aggiungendo azoto al materiale flessibile DNA di Brooks, offrendo così un'esperienza caratterizzata da un'incredibile leggerezza e da una grande reattività.• La tomaia in knit fit fornisce elasticità e traspirabilità, per garantire il massimo comfort.• La costruzione della scarpa mantiene stabile il piede durante il movimento permettendo al corpo di correre in maniera efficiente nel suo allineamento naturale.• Le scarpe pesano 210 grammi nella versione maschile e 188 grammi in quella femminile e sono dotate di un drop dell'intersuola di 8 mm.

Le Hyperion Tempo saranno in vendita da luglio 2020