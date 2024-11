Grande Corsa Bianca: traversata multitasking tra Valle Camonica e Valtellina

Operazione Freddo: le prime nevicate sull’arco alpino hanno innescato il clic mentale che tanti atleti degli sport outdoor più irriducibili (sciatori e in particolare scialpinisti) stavano aspettando con crescente impazienza. La neve “accende” la stagione fredda e scalda cuore e muscoli di chi non si fa intimorire dai rigori climatici dell’inverno in arrivo. È in pratica la carta d’identità dei candidati alla Grande Corsa Bianca, la traversata multidisciplinare di Alta Valle Camonica e Alta Valtellina che i suoi organizzatori - avvertendo dal rischio… dipendenza! - definiscono con una più che giustificata punta d'orgoglio un’avventura prima che una “semplice” prova sportiva. L’ottava edizione è in programma nel weekend di venerdì 7 e otto febbraio 2025 in uno scenario naturale che comprende il territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e di quello regionale dell'Adamello. La campagna iscrizioni è già aperta e attende candidati per la missione sottozero. Trailrunning ma non solo: le due distanze in programma (110 oppure 40 chilometri, 4500 oppure 2100 metri D+) si possono affrontare anche con la bicicletta (fat bike), sugli sci e in modalità musher/dog winter trail, vale a dire in squadra con il proprio cane, compagno prezioso per un’avventura stile Grande Nord americano nella quale lunghe ore di solitudine ad alta quota sono da mettere nel conto, nonché una prospettiva da valutare molto attentamente al momento di iscriversi e in quale categoria.