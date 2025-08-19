Logo SportMediaset
Mercato

Torino sul mercato, Cairo: "Pronto a spendere ancora"

19 Ago 2025 - 08:05

"Ho già speso 30 milioni, ma voglio un Toro che mi faccia divertire: se c'è da spendere di più lo faremo, adesso ci serve un play a centrocampo": così il presidente granata, Urbano Cairo, al termine della sfida di Coppa Italia contro il Modena vinta 1-0. "Nel primo tempo abbiamo fatto male, ma sono contento della vittoria e della ripresa - il commento del numero uno del club - e ci siamo resi conti che è meglio un centrocampo a tre: ecco perché cerchiamo un play sul mercato, oltre ovviamente a un terzino sinistro".

