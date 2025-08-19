Pallavolo: primi allenamenti per la Sir Perugia campione d'Europa

Primi giorni di preparazione per la Sir Perugia, campione d'Europa in carica per la pallavolo maschile. Alle porte c'è una stagione inedita, con i bianconeri impegnati per la conquista di cinque titoli: scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per club. A questi si aggiungerà l'inedito tour precampionato in Giappone, fissato per il 7 e 8 ottobre. "Vogliamo cercare di rimanere attaccati alle manifestazioni il più possibile, abbiamo l'ambizione di lavorare per provare ad andare sempre in fondo" ha detto l'allenatore Angelo Lorenzetti, in bianconero dalla stagione 2023-2024.
"Abbiamo già fatto qualche giorno di attività - ha aggiunto - e si inizia una nuova stagione che sappiamo essere impegnativa". Il calendario particolarmente fitto comporterà "degli sforzi gestionali sia da parte dello staff ma anche dei ragazzi", aggiunge il tecnico, che sta portando avanti un lavoro tra sala pesi e allenamento sul campo con l'aiuto di alcuni giocatori del settore giovanile. Non è infatti al completo la Sir, che si allena con nove effettivi ed ha altri giocatori impegnati con le nazionali. Due sono gli azzurri Simone Giannelli e Roberto Russo. Una volta al completo, Perugia dovrà vivere il suo percorso "con attenzione, umiltà e perseveranza" a fronte di un "livello alto in tutte le manifestazioni", ha aggiunto l'allenatore della Sir.
Sul fronte dei giocatori, non manca l'entusiasmo per affrontare con grinta la stagione. Lo dice per tutti Max Colaci, libero e veterano della squadra. Classe 1985, è alla nona stagione di fila con Perugia. "Mi sento bene - ha sottolineato - e ho ancora voglia, anche se è chiaro che non posso fare quello che facevo 10 anni fa, ma gli stimoli sono ancora tanti". Colaci punta a tenere altissimo il livello di gioco, che per lui ha ancora margini di crescita. "Possiamo migliorare in tutti gli aspetti - ha sostenuto - e anche a vivere meglio certi momenti delle partite". Un'occasione di crescita sarà già il tour in Giappone: "Una bella esperienza per la società e per noi con partite importanti a ridosso del campionato". Lì osservato speciale sarà Yuki Ishikawa, schiacciatore e beniamino dei tifosi nipponici, ma c'è grande attesa per l'arrivo di tutta la delegazione bianconera che nell'ultima stagione ha ulteriormente rafforzato la sua immagine internazionale con la vittoria della Champions league.
