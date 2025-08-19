Pallavolo: primi allenamenti per la Sir Perugia campione d'Europa

Sul fronte dei giocatori, non manca l'entusiasmo per affrontare con grinta la stagione. Lo dice per tutti Max Colaci, libero e veterano della squadra. Classe 1985, è alla nona stagione di fila con Perugia. "Mi sento bene - ha sottolineato - e ho ancora voglia, anche se è chiaro che non posso fare quello che facevo 10 anni fa, ma gli stimoli sono ancora tanti". Colaci punta a tenere altissimo il livello di gioco, che per lui ha ancora margini di crescita. "Possiamo migliorare in tutti gli aspetti - ha sostenuto - e anche a vivere meglio certi momenti delle partite". Un'occasione di crescita sarà già il tour in Giappone: "Una bella esperienza per la società e per noi con partite importanti a ridosso del campionato". Lì osservato speciale sarà Yuki Ishikawa, schiacciatore e beniamino dei tifosi nipponici, ma c'è grande attesa per l'arrivo di tutta la delegazione bianconera che nell'ultima stagione ha ulteriormente rafforzato la sua immagine internazionale con la vittoria della Champions league.