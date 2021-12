Gran finale sotto la neve: Brambilla e Galli campioni Lombardia Mountain Run CSEN 2021  

TRAILRUNNING

In Valle Imagna successo di Arrigoni e Buzzoni nella 14K, Poli e Nicola si aggiudicano la prova da 18 chilometri.

di

STEFANO GATTI

Clima da pieno inverno con freddo intenso, pioggia gelata, fango ed a tratti nevischio per il Pegarun Trail Gimoka, tappa conclusiva e decisiva del campionato Lombardia Mountain Run 2021 CSEN outdoor by Autocogliati. Nella prova lunga da 24 chilometri di sviluppo (e 1450 metro di dislivello positivo), sul traguardo di Clanezzo all’inizio della bergamasca Valle Imagna il successo di giornata se lo sono aggiudicati Cristian Minoggio e Chiara Galli, mentre il successo finale del circuito è andato a Danilo Brambilla ed alla stessa Galli. Augusto Morotti

La perdurante emergenza sanitaria ha reso necessaria la massima attenzione sotto il profilo organizzativo ma sono indubbiamente state le particolari condizioni climatiche a rendere oltremodo impegnative le sezioni più tecniche della prova orobica. Molto... opportuna si è rivelata a questo proposito una delle caratteristiche del tracciato, studiata dal responsabile del percorso Luca Boffetti. Lungo l’itinerario completo infatti erano infatti previsti due “snodi” per fare rientro anticipatamente alla base di partenza ed arrivo, dando così vita a ben tre gare: a quella da 24 chilometri se ne aggiungevano infatti due più brevi da 14,5 e 18,5 chilometri, dal dislivello per entrambe contenuto in un migliaio di metri.

Cristian Riva

La partenza di tutti i corridori del cielo (mass start) è avvenuta presso il parco Le Piane di Clanezzo. Dopo un breve tratto di salita si imboccava la ciclabile pianeggiante della valle Imagna. Al comando della gara è schizzato da subito il fresco vicecampione europeo di skyrunning Cristian Minoggio, seguito in scia da Luca Arrigoni, vincitore la scorsa estate del prestigioso Orobie International Skyraid. I due portacolori del team Autocogliati Pegarun hanno impresso un ritmo di poco superiore ai tre minuti al chilometro, operando inesorabilmente una netta selezione nei confronti del resto del gruppo. All’altezza del primo ristoro poi (sesto chilometro) il piemontese Minoggio è rimasto da solo al comando, aggiudicandosi la prova lunga con il finish time di due ore, 18 minuti e 52 secondi ma soprattutto coronando una stagione straordinaria per continuità e risultati. In particolar modo nel suo finale, che portava al già citato appuntamento con la rassegna continentale in Portogallo. Con lui sul podio della 24K il compagno di squadra Cristian Terzi che ha prevalso in una tiratissima volata con il Falco di Lecco Danilo Brambilla.

Cristian Riva

I due hanno raggiunto il traguardo sette minuti e 46 secondi dopo il vincitore e divisi tra loro da 520 millesimi di secondo! Grazie al terzo posto, Brambilla si è laureato campione Mountain Run CSEN Outdoor. Non ha potuto invece contendergli fino all’ultimo il titolo il giovane bergamasco Marco Zanga, costretto al forfait da uno strappo muscolare.

Cristian Riva

Nella prova femminile successo di Chiara Galli (Team Gaaren #Beahero) in tre ore, 12 minuti e 59 secondi (23esima assoluta), davanti a Patrizia Pensa (Team Pasturo) staccata di otto minuti ed un secondo, mentre Giovanna Cavalli (Atletica Paratico) ha completato il podio, tagliando il traguardo 58 soli secondi dopo la Pensa. La vittoria nel Pegarun Trail Gimoka permette a Chiara Galli di aggiudicarsi il circuito lombardo di Mountain Run CSEN Outdoor al femminile.

Cristian Riva

Per quanto riguarda le due prove “brevi”, in quella da 14,5 chilometri di sviluppo (e mille metri di dislivello positivo), come detto sopra Luca Arrigoni ha messo in fila la concorrenza. Lui pure come Minoggio alle battute finali di un stagione da grandi numeri”, l’atleta di Costa di Mezzate (Bergamo), sesto il fine settimana precedente nella prova Ultra degli Europei di skyrunning in Portogallo, ha vinto in un’ora, 21 minuti e 13 secondi. Al secondo posto Paolo Colleoni (Atletica valle Brembana) ed al terzo Enrico Rota Martir (Carvico Skyrunning), staccati rispettivamente di due minuti e 40 secondi e di sei minuti e 39 secondi. Nella 14,5K femminile dominio di Irene Buzzoni che ì- con il finish time di un’ora, 48 minuti e 3 secondi - stacca nettamente Aline Domenighetti (ASD VeganPowerTeam) e Gianina Nemtanu (Team Gaaren #Beahero), al traguardo abbondantemente sopra le due ore di gara.

Cristian Riva

Chiudiamo con la “intermedia” 18,5K, anch’essa da 1000 metri D+. Vittoria al maschile (a completare la tripletta Autocogliati) per Paolo Poli, al traguardo in un’ora, 43 minuti e 29 secondi. Alle sue spalle Andrea Gambardella (Carvico Skyrunning), staccato di tre minuti e 46 secondi, mentre a completare il podio è stato Manuel Scarpellini (Team Gaaren #Beahero), al traguardo undici minuti e 13 secondi dopo il vincitore. Successo al femminile per Nadia Nicola (Carvico Skyrunning) in due ore, 19 minuti e 3 secondi, davanti a Seila Signorelli (ASD Runners Bergamo), staccata di 13 minuti e 55 secondi e podio completato da Elena Bolis (Carvico Skyrunning) con un tempo di un minuto e 33 secondi superiore alle tre ore.