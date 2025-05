Golfo dell'Isola GTWS: Kiriago e Florea conquistano Noli. Maestri sfiora il podio

Dopo i primi due appuntamenti in Estremo Oriente (Giappone e Cina), la campagna 2025 di Golden Trail World Series è approdata in Europa per la fase calda della sua regolar season e lo sbarco di alcuni dei miglior trailrunners del globo è avvenuto in Italia, sulle coste del Mar Ligure. Campo base a Noli (in provincia di Savona) nella Riviera di Ponente e teatro d'operazioni suoi sentieri dei suo immediato entroterra per Il Golfo dell’Isola Trail che ha offerto ai suoi protagonisti un percorso dallo sviluppo di 26 chilometri per un dislivello di 1430 metri tanto tecnico quanto suggestivo. La rumena Madalina Florea (Scott Running) e il keniano Philemon Kiriago (Run2gether On Trail) hanno conquistato la vittoria, diventando anche i nuovi leader della GTWS 2025 dopo le prime tre prove della regular season.