Golden Trail World Series 2023: il ritorno di Dolomyths Run e la finalissima in Liguria!

TRAILRUNNING

Il prestigioso circuito iridato riunirà anche nel 2023 alcune delle più grandi classiche della corsa sui sentieri d'alta quota... ma non solo

© GoldenTrailSeries Archiviato a pieni voti un entusiasmante 2022, chiuso con una "Grand Final" di nome e di fatto che ha visto trionfare a Madeira il fuoriclasse elvetico Rémi Bonnet (Team Salomon/Red Bull, Svizzera) e la fenomenale olandesina Nienke Brinkman (Team Nike Trail), Golden Trail World Series by Salomon fa rotta sul nuovo anno (ed è proprio il caso di dirlo, visto il contesto "marino" dello showdown autunnale) con un calendario stellare che culmina nell'inedita ma già ora attesissima finale in Italia - Il Golfo dell'Isola Trail Race - sui sentieri del Ponente Ligure. Dallo scenario primordiale e oceanico dell'arcipelago portoghese in mezzo all'Atlantico alle ambientazioni altrettanto suggestive ma molto più dolci ed accattivanti della Riviera dei Fiori insomma, a sigillo di un calendario "grandi firme" che include il ritorno della mitica (di nome e di fatto) Dolomyths Run nel cuore delle Dolomiti!

© GoldenTrailSeries

Capofila di tutte le serie nazionali del sistema Golden Trail, Per la sua nuova edizione Golden Trail World Series torna sui percorsi che ne hanno decretato il successo nel recente passato e che sono particolarmente apprezzati dai top runners… e non solo. Oltre alle tre superclassiche Zegama-Aizkorri sui Pirenei (Spagna), Marathon du Mont-Blanc (Francia) e Sierre-Zinal (Svizzera), nel 2023 ormai alle porte rimette piede nel calendario GTWS la Dolomyths Run di Canazei, in… rappresentanza dell’arco alpino orientale in Italia, mentre è una conferma quella di Pike's Peak Ascent sulle Rocky Mountains del Colorado (USA), tappa che conferisce al già prestigioso circuito un'ulteriore pennellata a tinte iridate.

© GoldenTrailSeries

Non in esclusiva, peraltro, visto che il tour oltreatlantico e tardoestivo di GTWS (e dei suoi protagonisti) sarà quest’anno completato dall’unica new entry assoluta del circuito: la Mammoth 26K al Mammoth Trail Fest (California), che prende il posto della Flagstaff Sky Peaks in Arizona. Occorre a questo punto rilevare come un’altra prova del calendario 2022 esca di scena: stiamo parlando della nordica Stranda Fjord Trail Race, il cui slot viene appunto occupato dalla “nostra“ Dolomyths!

© GoldenTrailSeries

Ed è proprio alla prova italiana che Grégory Vollet, direttore del circuito, riserva un pensiero particolare nell’illustrare il manifesto di GTWS 2023:

“Con il nuovo calendario offriamo agli atleti l'opportunità di prendere parte a prove straordinarie e di partecipare a una vera e propria festa del trailrunning ogni fine settimana di gara. Questi eventi sono tutti molto attesi, sono eventi con un'anima. Prendiamo ad esempio Dolomyths Run: oltre al suo percorso nelle Dolomiti e ai magnifici paesaggi che percorre, nel 2023 la gara festeggerà il suo venticinquesimo anniversario, ciò che promette un'esperienza ancora più eccezionale!”

© GoldenTrailSeries

Forte come 2022 di un calendario da sei tappe, la regular season del circuito iridato “supported by Salomon” - dotato di un montepremi complessivo da 300mila euro - concorre a delineare la lineup degli atleti al via della finale che - dopo il contesto aspro e selvaggio di Madeira - "sposa" per il 2023 un ultimo atto ugualmente vista-mare, preferendo però all’arcipelago portoghese di fronte alle coste marocchine le atmosfere suadenti e l'estate infinita della Liguria ed in particolare della sua Riviera di Ponente. L'evento finale - denominato "Il Golfo dell'Isola Trail Race" - avrà per teatro il comprensorio che riunisce i comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio. Prova che prende il nome dall'Isola di Bergeggi, la cui inconfondibile immagine (vedi qui sotto e poi meglio ancora a fine articolo) "separa" tra di loro i campioni 2022 Bonnet e Brinkman nel manifesto della prossima edizione di Golden Trail World Series.

© GoldenTrailSeries

Nel dettaglio e nel suo aspetto operativo, la "resa dei conti" tra i migliori trailrunners del lotto... sull'isola del tesoro (o meglio nei suoi immediati dintorni costieri!) avrà la durata complessiva di quattro giorni - da giovedì 19 a domenica 22 ottobre - e consisterà tanto per gli uomini quanto per le donne di un breve prologo d'apertura (una sorta di warm up competitivo) e della prova-clou da 25 chilometri circa e 1200 metri di dislivello positivo. Si parte giovedì 19 con il prologo femminile, seguito a ventiquattr’ore di distanza da quello maschile. Venerdì 21 ottobre toccherà alla prova-clou delle donne, seguita all’indomani dalla prova uomini.

© GoldenTrailSeries

Di nuovo la parola a Greg Vollet, per completare con riguardo alla "Grand Final" italiana il “manifesto” di Golden Trail Series 2023:

“Abbiamo scelto questa opzione per offrire la stessa esposizione mediatica alle donne ed agli uomini. Il format è studiato per poter seguire dalla partenza fino al traguardo le sfide tra i top runners di entrambe le categorie. Siamo anche certi che gli atleti che non saranno al via verranno a sostenere i loro colleghi e questo non farà altro che aumentare ancora lo show lungo il tracciato di gara!”

© GoldenTrailSeries

Senza voler contraddire Vollet, crediamo però che nemmeno chi non potrà concorrere ai titoli di fine stagione sarà disposto a stare a guardare. È infatti importante sottolineare come, sebbene la caccia ai trofei sia ristretta agli atleti che nel corso della regular season si saranno qualificati per la finalissima - tutte le prove del weekend ligure siano in realtà open, vale a dire aperte a tutti, dando luogo a due classifiche distinte: OPEN appunto ed ELITES. Senza dimenticare la classifica a squadre delle migliori Golden Trail Series nazionali, le "feeder series" del circuito maggiore, che le riassume tutte quante e ne rappresenta il naturale sbocco verso l’alto, destinato ai miglior atleti della stagione.

© GoldenTrailSeries

Caccia aperta insomma al regno di Rémi Bonnet e di Nienke Brinkman. Nel 2002 il fortissimo atleta rossocrociato (d’inverno impegnato al massimo livello anche nello scialpinismo) è stato vanamente inseguito dalla concorrenza, al cui interno sono riusciti a farsi largo nel ranking finale il marocchino Elhousine Elazzaoui (Pini Mountain Racing) e il francese Thibaut Baronian, quest'ultimo in forza al Team Salomon, corazzata che - al femminile - piazza la statunitense Sophia Laukli (altra rivelazione stagionale) e la già affermata Sara Alonso rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino di un podio in cima al quale svetta come anticipato la piccola, grandissima Brinkman.

© GoldenTrailSeries

Ecco il programma ufficiale delle Golden Trail World Series 2023 by Salomon. Distanze e dislivelli dei singoli eventi sono modificabili a discrezione dei direttori di gara di ogni singolo evento:

Domenica 14 maggio: Zegama-Aizkorri (Spagna) (42 km - 2736 m D+)

Domenica 25 giugno: Marathon du Mont-Blanc (Francia) (42 km - 2540 m D+)

Sabato 15 luglio: Dolomyths Run (Italia) (22 km - 1750 m D+)

Sabato 12 agosto: Sierre-Zinal (Svizzera) (31 km - 2200 m D+)

Sabato 16 settembre: Pike's Peak Ascent (USA) (21 km - 2382 m D+) (9,5 miglia)

Sabato 23 settembre: Mammoth Trail Fest (USA) (26 km - 1400 m D+) (26 miglia)

Da giovedì 19 a domenica19-22 ottobre: Grand Final

Il Golfo dell'Isola Trail Race (Italia) (23 km - 1200 m D+) (+ prologo)