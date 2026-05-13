Internazionali: Sinner si allena con Etcheverry in vista della sfida con Rublev

13 Mag 2026 - 14:05
© afp

© afp

Jannik Sinner è ancora protagonista al Foro Italico. Il numero uno al mondo, dopo il successo nel derby azzurro contro Pellegrino, è tornato sul campo 5 per un'allenamento di circa un'ora con l'argentino Tomas Etcheverry, utile per mantenere ritmo e condizione in vista della sfida al russo Andrej Rublev che affronterà nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Al termine dell'allenamento, Sinner ha regalato le palline agli spettatori assiepati sulle tribune ricevendo in cambio gli applausi del pubblico e i soliti cori di incitamento.

Ultimi video

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

01:22
MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

00:39
DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

01:33
MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

01:27
Tra padel e leggende

Tra padel e leggende

01:36
La favola di Pellegrino

La favola di Pellegrino

00:37
MCH FRECCE TRICOLORI ROMA MCH

Frecce tricolare, spettacolo sul Foro Italico

00:27
DICH SINNER POST POPYRIN PER SITO 11/5

Sinner: "Partita molto solida, c'era tanto vento e sono contento di come l'ho gestito"

01:27
MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER 12/5 DICH

Sinner: "Dai quarti si fa sul serio. Felice per Pellegrino"

MCH VITTORIA SINNER SU POPYRIN MCH

Sinner va veloce: 6-2/6-0 a Popyrin in poco più di un'ora

MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

MCH DARDERI BATTE ZVEREV 12/5 MCH

Darderi, che impresa contro Zverev!

DICH PELLEGRINO DOPO VITTORIA VS TIAFOE DICH

Pellegrino: "Con Sinner voglio godermi il più possibile l'atmosfera dando il massimo"

MCH MUSETTI SCONFITTO DA RUUD MCH

Musetti, addio Internazionali: ko con Ruud

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:23
MotoGP, Vinales torna in pista a Jerez
14:05
Internazionali: Sinner si allena con Etcheverry in vista della sfida con Rublev
11:39
Giro d'Italia: oggi la Praia a Mare-Potenza, attesa per salita di Viggiano. Ciccone riparte in rosa
Andy Murray
11:13
Andy Murray torna ad allenare: lo scozzese sarà l'allenatore di Draper
11:07
Nba, morto Jason Collins a 47 anni per un cancro al cervello. Fu il primo a fare coming out nel 2013