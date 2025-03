GEL-Trabuco 13 e Trabuco MAX 4, doppia novità ASICS per il 2025

ASICS presenta GEL-Trabuco 13, l'ultima innovazione per le calzature da trailrunning, creata per affrontare ogni tipologia di terreno con facilità. Seguendo la ASICS Design Philosophy, GEL-TRABUCO 13 è stata ripensata grazie a rigorosi test condotti sugli atleti, alla scienza biomeccanica e all'uso di materiali sostenibili. Presenta dei miglioramenti all'avanguardia come l'intersuola FF BLAST PLUS ECO per una maggiore ammortizzazione, la piastra protettiva anti-urto per i terreni più complessi e la tecnologia ASICSGRIP per una trazione senza pari in ogni avventura trail. GEL-Trabuco 13 è quindi scarpa da trail per eccellenza che permette ai runners di affrontare con comfort e sicurezza i circuiti, fornendo allo stesso tempo una protezione elevata.