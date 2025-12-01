Circolo Schermistico Matera fa 69 anni, ma il futuro è a rischio

Nella città dei Sassi il Circolo opera dal 1956 e Manno rappresenta la memoria storica della scherma locale. Da circa quarant'anni in prima linea nella formazione dei giovani schermidori, il maestro ha contribuito a portare avanti una scuola divenuta un'eccellenza dello sport lucano. Dopo tanti anni di vita e attività, oggi il futuro è tutto da scrivere. "Per circa 35 anni abbiamo avuto una palestra in via Nicola Sole, sotto la gradinata dello stadio XXI Settembre -Franco Salerno. Con i recenti lavori di ristrutturazione dello stadio, ci siamo ritrovati senza una casa - aggiunge -. A quel punto, parecchi ragazzi si sono dovuti trasferire presso il Club Scherma Bari per poter continuare ad allenarsi; altri, invece, si sono arrangiati in una palestra scolastica, dove siamo costretti a tracciare le pedane con nastro adesivo di carta e a montare e smontare ogni volta le apparecchiature elettriche. Una situazione che ci penalizza e che, purtroppo, ha portato a un calo drastico degli iscritti".