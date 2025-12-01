Balotelli completa il percorso di messa alla prova: il giudice chiude il procedimento penale riguardante l'incidente del 2023

Mario Balotelli fa ufficialmente pace con la giustizia e conclude con l'estinzione del reato il procedimento per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcotest. L'ex calciatore di Milan e Inter era stato coinvolto nell'autunno 2023 in un incidente a Brescia perdendo il controllo dell'auto e finendo contro il guardrail senza riportare ferite. Nonostante la richiesta degli agenti della Polizia Locale di sottoporsi ai controlli sull'eventuale alterazione alcolica, Balotelli aveva opposto un rifiuto, dando avvio a un procedimento penale