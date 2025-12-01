Balotelli completa il percorso di messa alla prova: il giudice chiude il procedimento penale riguardante l'incidente del 2023

Gli italiani a costo zero: ecco la Nazionale degli svincolati
Mario Balotelli fa ufficialmente pace con la giustizia e conclude con l'estinzione del reato il procedimento per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcotest. L'ex calciatore di Milan e Inter era stato coinvolto nell'autunno 2023 in un incidente a Brescia perdendo il controllo dell'auto e finendo contro il guardrail senza riportare ferite. Nonostante la richiesta degli agenti della Polizia Locale di sottoporsi ai controlli sull'eventuale alterazione alcolica, Balotelli aveva opposto un rifiuto, dando avvio a un procedimento penale
Tutto ciò si è concluso nella mattinata di lunedì 1 dicembre quando il giudice dell'udienza preliminare di Brescia Alessandra Sabatucci ha chiuso il fascicolo riguardante il calciatore, attualmente svincolato, dopo aver preso atto della relazione favorevole dell'associazione "Bimbo chiama Bimbo", presso cui l'attaccante aveva svolto attività di volontariato.
Balotelli ha infatti rispettato in modo puntuale tutte le prescrizioni: per tre mesi, quattro ore alla settimana, ha affiancato un gruppo di bambini nel supporto scolastico, creando con loro un buon rapporto secondo quanto riferito dai responsabili del centro. Come già annunciato qualche settimana fa, il calciatore bresciano proseguirà la collaborazione con l'associazione di Mompiano anche oltre gli obblighi imposti dalla legge.