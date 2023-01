Find your run: con Hyperion Max per trovare la massima velocità

IL TEST

Accanto al modello da "competizione", la Brooks ha presentato anche la nuova Ghost 15

Trovare il proprio modo di correre, combinando agonismo e benessere fisico e mentale, è l'aspirazione di ogni runner. Find your run è appunto la nuova campagna di Brooks, ispirata dalla convinzione che non esiste "un solo modo per correre" ma che ognuno di noi abbia una sua particolare e unica inclinazione: modi, tempi, esperienze sono personali. E personali sono le sensazioni e le risposte che ogni corridore cerca nelle e dalle proprie scarpe. Così, con l'aspirazione di incontrare la soddisfazione del variegato ed esigente popolo dei runner, l'azienda americana ha proposto agli appassionati tre nuovi modelli: la Ghost 15, che rivede e innova il modello più usato e generalmente apprezzato, la Levitate 6 e la Hyperion Max.

Che dire della prima delle tre, la Ghost 15? Beh, è sicuramente riuscita: la scarpa è cambiata restando però fedele a se stessa, alle sue caratteristiche di pura affidabilità. La Ghost 15 assicura comfort, protezione e ammortizzazione: un modello anche da usare in gara, se non avete particolari ambizioni cronometriche. Per l'allenamento, va da sé, è una buonissima compagna per ogni distanza, meglio tuttavia su quelle medio-lunghe. Sulle caratteristiche dell'intersuola e per le piccole ma essenziali novità della tomaia meglio lasciare spazio alle spiegazioni "ufficiali" ben evidenziate sul sito Brooks: qui, piuttosto, vale la pena evidenziarne un ultimo aspetto utile al runner comune, la buona stabilità.

© brooks

Stabilità che invece va "cercata" e "trovata" quando si calza la Hyperion Max. O meglio, quando si usa questo modello bisogna essere consapevoli di quel che si ha ai piedi: una scarpa performante, veloce, anche geometricamente strutturata per transizioni rapide. Quindi quando la si indossa lo si fa per spingere. Se in precedenza eravate abituati a farlo con le Hyperion Tempo serve un minimo di adattamento, diciamo un rodaggio: la calzata è diversa, la spinta e la fase di stacco pure. Diciamo più simile alle Elite. Detto questo, al di là dei professionisti e degli amatori iper-evoluti che la possono calzare su ogni distanza, per un buon amatore è una scarpa indicata per allenamenti veloci (ripetute corte o medie) e gare brevi (ma con escursione massima, almeno per runner agée come me, sino alla mezza). In generale un modello che fa da stimolo e aiuta il divertimento: la tecnologia Rapid Roll con la curvatura del tallone e della punta che favorisce una transizione più rapida dal tallone all'avampiede impone di "far andare le gambe". La leggerezza - circa 220 grammi nella versione maschile - è combinata con un'ottima ammortizzazione. Non manca infine, ed è importante in questo tipo di utilizzo, la sensazione di sentirsi protetti nel passaggio dalla fase di volo all'appoggio.