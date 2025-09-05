Fiemme Ultra Sky: quattro distanze e scenari da sogno per una "prima" attesissima

Vittorio Barrasso, Brand&Communication Manager di La Sportiva: "Per noi questa partnership non è solo un logo su maglie e striscioni: è un modo autentico per restituire qualcosa al territorio che ci ha dato tutto. La Val di Fiemme è la nostra casa da quasi un secolo, è il terreno dove i nostri prodotti nascono, vengono testati e, soprattutto, vissuti ogni giorno da chi come noi ha la montagna nel cuore. Il trail running, o meglio il mountain running, rappresenta un pilastro della nostra storia e della strategia aziendale. Non è solo corsa: è esperienza, connessione con la montagna, immersione totale in un paesaggio che cambia a ogni passo. Per La Sportiva, sostenere questa disciplina significa accompagnare atleti e appassionati lungo il loro percorso, offrendo calzature e abbigliamento pensati per affrontare le sfide più dure in sicurezza e con passione. Ma c’è un altro aspetto fondamentale: il contatto diretto con la comunità dei runner. Eventi come la Fiemme Ultra Sky ci permettono di incontrare da vicino chi ogni giorno sceglie i nostri prodotti e vive la montagna con lo stesso spirito con cui l’abbiamo sempre vissuta noi. Non parliamo solo di atleti professionisti, ma di centinaia di appassionati che trovano nella corsa in natura una fonte di energia, equilibrio e amicizia. Per noi, ascoltare le loro storie, raccogliere feedback, condividere emozioni lungo i sentieri, è il modo più vero di restare connessi e crescere insieme. Infine, la lunga tradizione delle gare sulle montagne di casa, la ricca tradizione del Latemar in questo senso e la sfida offerta dal Lagorai, qui, tra le Dolomiti, il gesto atletico si fonde con un patrimonio naturale unico e con una comunità che da generazioni sa vivere la montagna in maniera autentica. Sostenere Fiemme Ultra Sky significa, quindi, dare continuità a questa tradizione, valorizzare le nostre radici e allo stesso tempo proiettare il brand verso il futuro. La nostra presenza oggi è un atto di appartenenza. È la volontà di camminare - e correre - fianco a fianco con atleti, appassionati, istituzioni e comunità, per raccontare insieme che la montagna è molto più di uno scenario: è parte di noi".