Napoli, Torino e Cremonese su Marianucci

Torino e Cremonese sono alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto nel corso della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due società avrebbero messo nel mirino di Luca Marianucci. Il centrale del Napoli ha raccolto pochi minuti in questa prima parte di stagione ed è alla ricerca di spazio. Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, però, credono fortemente nelle doti del classe 2004: il club, dunque, escluderebbe un trasferimento a titolo definitivo ma sarebbe disponibile al prestito per 6 mesi.