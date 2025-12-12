Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, Torino e Cremonese su Marianucci

12 Dic 2025 - 14:30
© Getty Images

© Getty Images

Torino e Cremonese sono alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto nel corso della sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due società avrebbero messo nel mirino di Luca Marianucci. Il centrale del Napoli ha raccolto pochi minuti in questa prima parte di stagione ed è alla ricerca di spazio. Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, però, credono fortemente nelle doti del classe 2004: il club, dunque, escluderebbe un trasferimento a titolo definitivo ma sarebbe disponibile al prestito per 6 mesi. 

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:10
Crystal Palace, il Bayern Monaco piomba su Guéhi
14:30
Napoli, Torino e Cremonese su Marianucci
13:30
Inter Miami, De Paul sarà riscattato
12:10
Acerbi ko, l'Inter ragiona su investimento in difesa: pronti 24 milioni per Gila
7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari
11:06
Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra