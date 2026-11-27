Elena Vallortigara riparte dopo due gravissimi infortuni con l'obiettivo estate 2027
Intervista esclusiva alla saltatrice, medaglia di bronzo mondiale a Eugene 2022, che prepara il ritorno sulla pedana dell'alto con cautela e determinazione dopo due importanti infortunidi Ferdinando Savarese
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Elena Vallortigara, grande specialista del salto in alto donne con un personale di 2.02, riparte a 35 anni dopo la rottura del tendine d'Achille nel 2024 e la successiva del legamento crociato anteriore del ginocchio nel 2025, due stop tremendi che avrebbero messo a dura prova chiunque, ma l'atleta veneta non ha mai smesso di credere nel ritorno in pedana con la determinazione di chi conosce bene il valore del sacrificio e della pazienza, e sta affrontando ogni fase del recupero con grande lucidità per farsi trovare pronta al momento giusto.
Nata a Schio il 21 settembre 1991, dopo alcune esperienze tecniche in giro per l'Italia si è definitivamente trasferita a Siena nel 2016 per essere seguita da Stefano Giardi, ricordando peraltro come abbia conquistato nella sua storia agonistica giovanile due medaglie di bronzo mondiali, nei campionati under 18 di Ostrava nel 2007, e in quelli under 20 di Moncton nel 2010, mentre il suo più prestigioso risultato a livello assoluto è stato il bronzo ottenuto nei Mondiali di Eugene nel 2022 quando superò 2,00 metri, a 2 centimetri dalla sua miglior prestazione sopra citata realizzata a Londra in Diamond League nel 2018.
Una carriera brillante frutto di un talento cristallino indiscutibile, purtroppo frenata sempre da problemi fisici di vario genere che spesso l'hanno costretta a lunghi inseguimenti per ritrovare continuità ai massimi livelli, senza che questo le abbia mai fatto perdere la passione e la determinazione di voler tornare in pedana, rialzandosi sempre dopo le cadute e trasformando l'esperienza accumulata negli anni in solidità agonistica.
Ora guarda alla stagione all'aperto del 2027 per tornare a gareggiare con il pettorale e misurarsi di nuovo con l'asticella, forte di una maturità personale e sportiva che le permette di leggere ogni passaggio del cammino con equilibrio, e ci racconta in questa intervista come stia vivendo il recupero, quali sensazioni stia ritrovando e con quale spirito si avvicina all'agognato rientro in pedana.
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Elena, dopo la rottura del tendine d'Achille nel 2024, c'è stato purtroppo il successivo grave infortunio al ginocchio nel 2025. Come stai oggi e a che punto sei nel percorso di recupero in vista del 2027?
"Dal punto di vista fisico, clinicamente è tutto a posto, anche se in allenamento sento ancora qualche limitazione, soprattutto con l’aumentare dell’intensità degli esercizi. Questo è l’ultimo step di un recupero che ha avuto come linea guida il rispetto dei miei tempi e la stabilizzazione di ogni fase, per ricostruire una base solida a cui far seguire il prossimo programma di lavoro, finalizzato alla performance. Dedicare quest’anno interamente alla ripresa, senza fissare obiettivi agonistici, mi ha permesso anche di riallinearmi mentalmente e di tornare a sentirmi solida sotto questo aspetto. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto della mia famiglia, di Stefano, del CS Carabinieri e di tutti i professionisti che hanno lavorato con me in questo periodo, i quali mi hanno particolarmente sostenuta e rispettata in ogni momento."
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Quando ti sei fermata di nuovo nel 2025, dopo aver già affrontato il lungo recupero dal tendine d'Achille, qual è stata la reazione iniziale e cosa ti ha aiutato a non mollare?
"Il giorno dopo l’infortunio, ricordo di aver detto che se fosse stato effettivamente qualcosa di grave, avrei chiuso la mia carriera. Quando poi mi è stata comunicata la rottura del legamento crociato anteriore, ero incredula perché per le sensazioni che avevo mi aspettavo una diagnosi meno importante. Il mese successivo mi sono dedicata alla scelta del tipo di operazione e del chirurgo, e questo mi ha impegnata mentalmente e fisicamente, ma non appena presa la decisione è arrivato lo sconforto. Avevo scelto di agire come se avessi la certezza di ritornare a saltare, ma onestamente non sapevo se avrei davvero trovato le energie per farlo alla fine di tutto quel percorso, che sapevo bene quante ne richiedesse. Quest’ultimo anno è stato segnato da una grande incertezza, che ho affrontato cercando di restare sempre coerente con i miei valori e le mie ambizioni e, soprattutto, concentrandomi sul presente, facendo ogni cosa al meglio delle mie possibilità. Mi sono circondata di persone positive, che mi hanno aiutata ad alleggerire il peso dei dubbi. Ma a non farmi mollare è stata soprattutto la mia passione smisurata per il salto in alto, che anzi mi ha fatto da guida."
Dopo due stop così ravvicinati, come è cambiato il tuo approccio alla gestione dei carichi di lavoro e ai tempi di recupero rispetto al passato?
"In passato i miei tempi di recupero sono stati inevitabilmente dettati più dal calendario agonistico che dal mio corpo, ma dopo il tendine d’Achille e poi il crociato a distanza di un anno, ho scelto invece di metterlo davvero al centro del mio lavoro. Oggi ogni fase deve essere pienamente consolidata prima di passare alla successiva, anche quando le sensazioni mi direbbero di spingere di più. Con i carichi sono molto più attenta ad ascoltare le mie sensazioni e a confrontarmi con i professionisti che mi seguono, costruendo una base solida prima di pensare alla performance. Concedere al corpo il tempo e le pause necessarie non è semplice né scontato per me, e credo che l’approccio scelto quest’anno sia espressione di ancora maggiore maturità, consapevolezza e fiducia."
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Affrontare due riabilitazioni così lunghe e impegnative mette a dura prova il fisico. Che sensazioni stai ritrovando oggi nei primi passi verso la pedana?
"Per la prima volta nella mia carriera, nonostante i vari infortuni che mi hanno limitata, mi sto confrontando con la paura di rifarmi male e, soprattutto, con il dolore. È probabilmente questo ad alterare maggiormente le mie sensazioni e le mie prestazioni. Ma quello della fiducia è un processo che passa necessariamente dal corpo, attraverso le sensazioni. Il cervello si affida dopo che ha memoria di esperienze in cui ha potuto farlo. Quando in pedana ritrovo la vera me stessa, anche solo in passaggi infinitesimali della rincorsa, cerco di fissare quel momento, perché è da lì che, un pezzettino alla volta, riuscirò a ritrovare il gesto completo."
Ti sei laureata in scienze e tecniche psicologiche. Quanto ti ha aiutato questo percorso di studi a reggere l’attesa, la fatica quotidiana e la lontananza dalle gare?
"Ho scelto di studiare psicologia proprio per approfondire e comprendere tematiche che mi riguardavano da vicino, e nel tempo questo percorso ha influenzato anche il mio modo di vivere il lavoro e non solo. Ho sempre trovato nello studio un’attività stimolante, soprattutto nei periodi in cui ero limitata dagli infortuni. Gli esami mi davano quell’adrenalina che mi teneva attiva anche lontano dalle gare, e la soddisfazione di riuscire in qualcosa quando in pedana le cose non andavano bene. Ho sempre cercato di investire il mio tempo nella formazione, anche per capire quale potesse essere la mia strada una volta terminata la carriera. Quest’anno ho completato un’Alta Formazione in psicologia dello sport e da poco ho iniziato il tirocinio per l’esame di stato. Sapere di avere un percorso parallelo allo sport, che per sua natura è limitato nel tempo, mi ha sempre dato, credo, più tranquillità. Ho bisogno di essere sempre attiva, di avere qualcosa da fare e di cambiare stimoli frequentemente, quindi per me intraprendere anche il percorso di studio è stato essenziale."
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L'orizzonte indicato per rivederti in gara è la stagione all'aperto del 2027. Come stai impostando i prossimi mesi di lavoro verso quel periodo?
"Fino alla fine dell’anno continuerò a rifinire gli ultimi elementi inseriti in allenamento e a consolidare il lavoro fatto finora. Se le valutazioni saranno positive, con l’inizio del 2027 dovrei iniziare un programma finalizzato alle gare outdoor. A seguirmi sarà sempre Stefano, con cui ho un confronto regolare a distanza e con cui ho già programmato di incontrarmi periodicamente nei prossimi mesi, per monitorare i progressi e adattare di conseguenza il lavoro e la programmazione delle eventuali gare. Nella quotidianità mi alleno da sola, un’esperienza nuova dopo dieci anni di presenza costante di Stefano, ma che sento di poter gestire bene e da cui sto ancora imparando molto."
Proprio nel salto in alto c'è l'esempio di Gianmarco Tamberi, quasi tuo coetaneo, reduce da una stagione monumentale nonostante anche lui abbia dovuto affrontare momenti difficili. Che stimolo rappresenta per te?
"Gianmarco è molto più di uno stimolo. È un modello, un’ispirazione da cui prendere forza in qualsiasi momento. L’ho chiamato a fine stagione per fargli i complimenti per i suoi risultati straordinari e abbiamo parlato anche della mia situazione. Mi ha dato consigli preziosi, come solo chi ci è passato sa fare. In questi mesi mi hanno augurato di recuperare come ha fatto lui. Per me sarebbe incredibile, ma ce la sto mettendo tutta."
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Ripensando alla Elena che a Eugene 2022 ha superato quota 2,00 metri conquistando il bronzo mondiale, cosa ti è rimasto dentro di quell'impresa nei momenti più duri della ripresa?
"Il bronzo di Eugene è arrivato dopo anni così instabili che solo a raccontarli viene il mal di testa. Quando oggi mi chiedo se ne valga davvero la pena, ripenso a quel periodo. Le cose adesso sono diverse, con più anni addosso e infortuni molto più gravi, ma una vera stabilità non l’ho mai avuta, nemmeno allora, e nonostante questo ho comunque ottenuto qualcosa di grande. Se c’è una cosa 'positiva' in questi anni di problemi, infortuni e mancanza di rendimento, è che ormai conosco bene quello che sto vivendo, tra emozioni, pensieri e reazioni. Ci sono già passata e, anche se affrontare le difficoltà non diventa mai più semplice, mi sento molto più preparata e so come muovermi. Per questo ho fiducia in me stessa e spero davvero di potermi togliere ancora le mie soddisfazioni, come ho già fatto in passato."
A 35 anni il calendario guarda verso la stagione all'aperto del 2027 e, più in là, verso l'anno olimpico di Los Angeles 2028. Quanto è importante la prospettiva dei grandi appuntamenti sulle tue motivazioni quotidiane?
"Credo che la motivazione più grande sia sempre dentro di me. È il piacere che provo nell’allenarmi ogni giorno, nel mettermi continuamente in discussione, nel cercare strategie per migliorare, nel vedere i progressi, nel vincere le sfide con me stessa. Questo e molto altro, che riguarda solo me, è il vero motore che mi tiene ancora in pedana a questo punto della carriera. Nasco agonista, e la competizione è ciò che ha sempre alimentato il fuoco dentro di me. Avere Los Angeles nel mirino significa tantissimo, sia per l’esperienza in sé, che vorrei davvero vivere dopo la mia prima Olimpiade a Tokyo condizionata dal Covid, sia perché mi dà la concretezza indispensabile per pianificare gli obiettivi. Qualsiasi cosa succeda da qui a luglio 2028, sarà comunque quell’obiettivo a guidarmi."
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