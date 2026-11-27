"Il giorno dopo l’infortunio, ricordo di aver detto che se fosse stato effettivamente qualcosa di grave, avrei chiuso la mia carriera. Quando poi mi è stata comunicata la rottura del legamento crociato anteriore, ero incredula perché per le sensazioni che avevo mi aspettavo una diagnosi meno importante. Il mese successivo mi sono dedicata alla scelta del tipo di operazione e del chirurgo, e questo mi ha impegnata mentalmente e fisicamente, ma non appena presa la decisione è arrivato lo sconforto. Avevo scelto di agire come se avessi la certezza di ritornare a saltare, ma onestamente non sapevo se avrei davvero trovato le energie per farlo alla fine di tutto quel percorso, che sapevo bene quante ne richiedesse. Quest’ultimo anno è stato segnato da una grande incertezza, che ho affrontato cercando di restare sempre coerente con i miei valori e le mie ambizioni e, soprattutto, concentrandomi sul presente, facendo ogni cosa al meglio delle mie possibilità. Mi sono circondata di persone positive, che mi hanno aiutata ad alleggerire il peso dei dubbi. Ma a non farmi mollare è stata soprattutto la mia passione smisurata per il salto in alto, che anzi mi ha fatto da guida."