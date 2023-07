Europei Sky sui Balcani: diciotto punte per la Nazionale del CT Mattioli

SKYRUNNING

Aspettative elevate per la selezione azzurra che nel terzo weekend di luglio affronta la missione-Europa

© Claudio Bellosta È conto alla rovescia per i Campionati Europei di Skyrunning che si svolgeranno da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Gusinje, in Montenegro. Ultimi giorni di preparazione e di allenamenti di rifinitura per la Nazionale agli ordini del CT Roberto Mattioli che ha selezionato diciotto atleti (nove uomini e nove donne) per le tre prove in programma: Vertical, Sky e Ultra. Nella compagni azzurra in partenza per la decima edizione della rassegna continentale ambientata nel Prokletije National Park sono rappresentate alcune delle principali società sportive che operano nella corsa sui sentieri (e non solo).

© David Ferrari

Ecco la lista dei convocati azzurri, suddivisi per specialità, che andranno a caccia delle ventisette medaglie in paio tra titoli inviduali, combinata e classifica per nazioni:

VERTICAL

Camilla Magliano (Dinamo Team SSD)

Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD)

Benedetta Broggi (ASD Sport Project VCO)

Chiara Giovando (ASD Pegarun)

Nicholas Dresti (ASD Altitude Skyrunning Team)

Matteo Lora (Skyrunning Adventure ASD)

ULTRA

Giuditta Turini (Outdoor With Us ASD)

Giulia Saggin (ASD Altitude Skyrunning Team)

Mattia Tanara (ASD Team KM Sport)

Cristian Minoggio (Dinamo Team SSD)

Luca Arrigoni (ASD Pegarun)

Luca Carrara (Skyrunning Adventure ASD)

SKY

Francesca Rusconi (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi ASD)

Giulia Pol (Skyrunning Adventure ASD)

Margherita De Giuli (Climb Runners ASD)

Lorenzo Beltrami (Sky Lario Runners ASD)

Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco)

Gianluca Ghiano (A.S. Santiano Dante ASD)

© David Ferrari

Prevalenza femminile nella Vertical e maschile nella Ultra (rispettivamente quattro donne e due uomini nella prova only-up, quattro uomini e due donne nella gara lunga), parità di genere invece nella Sky che - come potete leggere più avanti - chiude il programma di gara di Gusinje. Le società che forniscono atleti alla Nazionale per gli Europei sono le seguenti (totale e suddivisione uomo/donna).

Skyrunning Adventure ASD 04 (02/02)

ASD Pegarun 02 (01/01)

Dinamo Team SSD 02 (01/01)

ASD Altitude Skyrunning Team 02 (01/01)

ASD Falchi Lecco 01 (01/00)

ASD Team KM Sport 01 (01/00)

Sky Lario Runners ASD 01 (01/00)

A.S. Santiano Dante ASD 01 (01/00)

GEFO ASD 01 (00/01)

Climb Runners ASD 01 (00/01)

Outdoor With Us ASD 01 (00/01)

ASD Sport Project VCO 01 (00/01)

© David Ferrari

MEDAGLIERE e REGOLAMENTO (estratto)

Alla rassegna balcanica il nostro Paese si presenta insomma con il team più completo e rappresentativo possibile. Il regolamento degli Europei prevede un massimo diciotto atleti, di sei per specialità e di quattro atleti dello stesso genere per specialità.

Come detto sopra, le medaglie in palio sono in totale ventisette: a quelle individuali, assegnate ai primi tre classificati uomo/donna di ogni singola specialità, vanno aggiunte quelle della Combinata (somma di Vertical e Sky) e quelle della importantissima classifica per nazioni (Team Ranking), stilata sommando i risultati dei migliori quattro atleti (almeno uno per genere) in ogni singola spcialità.

© David Ferrari

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 luglio : Prokletije Vertical (3,5 chilometri) (1100 metri D+)

Sabato 15 luglio : Prokletije SkyUltra (50 chilometri) (4400 metri D+)

Domenica 16 luglio: Prokletije SkyRace (30 chilometri) (2150 metri D+)