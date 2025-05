Dopo aver sconfitto Navone in due set nel giorno del suo ritorno a Roma dopo tre mesi di squalifica, Jannik Sinner scende di nuovo in campo lunedì 12 maggio (con orario da definire) per il 3° turno degli Internazionali d'Italia: il rivale dell'azzurro è l'olandese Jesper De Jong, n°93 del mondo.