Trieste, Christian: "Playoff? I ragazzi sono capaci di accettare la sfida"

Grazie alla vittoria sul neutro di Verona contro Sassari (92-76), la Pallacanestro Trieste si è assicurata il 6° posto al termine della regular season. Questo il commento a caldo di Jamion Christian, coach dei giuliani, tra i microfoni di DAZN e quelli della sala stampa: "Vuoi sempre giocare il miglior basket possibile a questo punto della stagione, e sono entusiasta che la squadra lo abbia fatto stasera. Siamo pronti per i playoff. Settimana scorsa ero stato apertamente deluso dalla nostra performance, so che il gruppo di ragazzi che abbiamo nello spogliatoio che sono in grado di accettare e abbracciare la sfida. Abbiamo visto questa energia che mi aspettavo negli allenamenti in settimana e oggi in partita. La seconda parte di partita è stata tutta riguardo la nostra capacità di resilienza e di squadra. Nel nostro tempo insieme in questi due anni, la nostra resilienza è sempre stata qualcosa che ci ha contraddistinto, ci ha permesso di elevarci nei momenti più importanti. Abbiamo bisogno di queste caratteristiche ora ai playoff. Sono veramente contento, orgoglioso dei ragazzi, di quanto fatto in questa stagione, ma non è finita".