Europa chiama... Patagonia: Running Up For Air, per sensibilizzare sull’inquinamento dell’aria  

RUNNING ETICO

Il progetto RUFA creato dallo storico brand californiano rinnova la propria missione.

Ci siamo: Running Up For Air di Patagonia arriva in Europa per la terza volta. Questa iniziativa a livello europeo si svolgerà in modalità ibrida, digitale e fisica, con i trail runners invitati a partecipare direttamente dal loro parco, dal loro sentiero o dalla loro montagna… dietro casa. L'appuntamento è per sabato 25 giugno. Sarà possibile correre da una a ventiquattro ore, a sostegno delle associazioni europee che si battono per una migliore qualità dell'aria, come ClientEarth, Cittadini per l’Aria o German Zero. © Running Up For Air

Attraverso la challenge Running Up For Air su Strava, gli iscritti potranno tracciare i metri di dislivello percorsi e connettersi con altri runners come loro e soprattutto altrettanto motivati. In tutta Europa si terranno inoltre corse organizzate in collaborazione con i negozi Patagonia ed il network di associazioni e partners, che permetteranno di collegare i trail runners con le comunità locali, per correre assieme e macinare metri di dislivello.

In Italia, l’occasione per partecipare all’iniziativa in presenza sarà proprio sabato 25 giugno con una corsa di gruppo al Parco del Monte Stella di Milano, organizzato con Patagonia Milano ed insieme all’ambassador Martin Johnson.

© Running Up For Air

A questo link trovi tutte le info necessarie.

L'obiettivo del progetto RUFA è quello di aumentare la consapevolezza sulla qualità dell’aria che respiriamo: in tutta Europa è sempre più tossica, danneggia la nostra salute e l'ambiente che ci circonda. I trail runners ne subiscono gli effetti e per le comunità che vivono in città con grandi volumi di traffico l'esposizione continua all’inquinamento dell’aria è un problema critico. Running Up For Air è stata fondata nel 2012, nelle Wasatch Mountains tra Utah e Idaho. La manifestazione si è tenuta in Europa già due volte. Nel 2021 in particolare ha permesso di raccogliere oltre 20mila euro per le ONG che si impegnano costantemente attraverso campagne, formazione e attivismo per la salute dell'aria che respiriamo.

© Running Up For Air

Perché dobbiamo lottare per l'aria pulita?

Secondo i dati di ClientEarth, il 90% delle persone nel mondo respira aria inquinata. L’inquinamento è tra i fattori che - a livello globale - causano una morte su tre per ictus, cancro ai polmoni e malattie respiratorie croniche. In Paesi come la Germania, l'inquinamento dell'aria nelle città nelle quali è stata intrapresa una causa sulla qualità dell'aria sta diminuendo due volte di più rispetto a quelle non soggette ad interventi legali.

© Running Up For Air

"Running Up For Air è una sfida di resistenza che consiste nel correre su e giù per una montagna o una collina per un periodo compreso tra una e ventiquattro ore, il tutto per aumentare la consapevolezza sull'inquinamento dell’aria. Questa è una tematica che mi sta a cuore, in quanto padre e cittadino di Londra, dove abbiamo un livello di tossicità dell’aria tra i peggiori in Europa". (Martin Johnson, Patagonia Trail Ambassador)

“Fin dal debutto dell'evento ho voluto che la gente non solo si iscrivesse, ma che partecipasse alla missione di Running Up For Air. Questo implica sensibilizzazione, comunicazione e senso di comunità. Incoraggio le persone a informarsi sui problemi della qualità dell'aria e a pensare alle decisioni che prendono ogni giorno, relative al consumo di energia e all'inquinamento ad esse associato". (Jared Campbell, fondatore di Running Up For Air)

Siamo in business per salvare il nostro pianeta. È questo il moto della storica azienda di abbigliamento outdoor di Ventura (in California), fondata da Yvon Chouinard nel 1973, Patagonia è una storica azienda di abbigliamento outdoor. Certificata come B-Corporation, l'azienda è riconosciuta a livello internazionale per l'impegno dimostrato verso la realizzazione di prodotti di altissima qualità e per l'attivismo ambientalista. Ad oggi ha devoluto più di 110 milioni di dollari in sovvenzioni e donazioni di vario genere a gruppi che si battono per la tutela dell'ambiente.