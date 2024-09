Elba... all'alba! Legend Run all'orizzonte: appena nata, già leggendaria

TRAILRUNNING

Nuova proposta trail il primo weekend di ottobre sui sentieri della perla dell'Arcipelago Toscano

© Elba Legend Run Ufficio Stampa Negli ambienti che contano (anzi, che corrono!) se ne fa già un gran parlare, sognare e... programmare, magari fino a prendere la decisione di inserirla - "in corsa" - nella seconda parte del calendario agonistico: Elba Legend Run, di "lei" stiamo parlando! Un traghetto carico di… trailrunners, accompagnatori e appassionati si appresta ad attraccare all’Isola d’Elba per la prima e già attesissima edizione-lancio di una prova che gli organizzatori preferiscono definire una sorta di prova generale, un "numero zero" destinato a sondare il favore degli specialisti della corsa sui sentieri. Comunque la si voglia definire, la "prima" di Elba Legend Run è in programma domenica 6 ottobre con partenza e arrivo dal campo-base di Capoliveri, sui sentieri del versante orientale di una delle perle dell’Arcipelago Toscano, nonché quella più grande. Un’esperienza unica di corsa in natura allargata alla scoperta del territorio: tra storia e ambiente, castelli e miniere, dentro un teatro d’operazioni a tratti imprevedibilmente aspro e a tratti malinconicamente dolce e quieto, sempre molto accattivante e suggestivo.

In posizione strategicamente ideale rispetto alla conformazione dell'Elba, la località di Capoliveri ospiterà le partenze e gli arrivi delle tre prove in locandina (in ordine di grandezza da 13, 25 e 60 chilometri di sviluppo lineare) e gran parte delle attività collaterali, mettendo a disposizione il suo potenziale ricettivo e la collaudata attitudine di Outdoor Sports Festival ASD alla gestione di importanti eventi sportivi, come il Mondiale MTB (Mountain Bike). È possibile iscriversi online entro il 30 settembre, a pochi giorni dal via. Il programma è consultabile sulla pagina ufficiale: www.elbalegendrun.it

La gara-clou si estenderà su tutto il versante orientale dell’Isola, interessando particolarmente il territorio del Comune di Rio con le spiagge, i paesaggi minerari e la dorsale montuosa che disegna buona parte del tracciato della GTE (Grande Traversata Elbana). Un must di inizio autunno insomma per i trailrunners più disposti a viaggiare e inclini a spaziare sui rilievi di tutto il nostro Paese.

Elba Legend Run va in scena nel primo fine settimana ad inizio autunno: un periodo dell’anno ottimale dal punto di vista meteo. L’Isola si presenterà ancora con la sua bellissima livrea estiva ma senza la calura e l’afflusso turistico dell’alta stagione: un compromesso ideale! Temperature favorevoli allo svolgimento di attività sportive (e di quelle ad alta intensità in particolare) con sole, spiaggia e mare a fare da cornice perfetta. La collaborazione con MOBY consentirà di offrire una tariffa di grande convenienza a chi si iscrive e raggiunge l’Elba con auto al seguito. Le convenzioni con strutture alberghiere e campeggi faranno il resto per agevolare una vacanza breve in coda di stagione.

Le due distanze minori (la prova entry level da 13 chilometri e quella intermedia da 25 chilometri) si corrono quasi integralmente sui tracciati della mitica Capoliveri Legend Cup, prova del Mondiale MTB. La traccia-gara si snoda sui crinali di Monte Calamita, il massiccio che si frappone tra l'abitato di Capoliveri e il mare aperto offrendo - oltre ai suggestivi paesaggi “lunari” degli ex siti estrattivi minerari - bellissime ambientazioni naturali e viste mozzafiato.

La gara “lunga” è stata studiata per sfruttare un tracciato di buon livello tecnico, sicuramente accattivante per la platea (anche internazionale) dei runners esperti. Circa sessanta chilometri da giocarsi (e soprattutto correre) tra cielo e mare: ovvero tra le dorsali e le creste delle montagne dell'Isola che vengono attraversate e percorsi sempre vista mare, ricalcando in parte il tracciato della GTE (Grande Traversata Elbana).

Il percorso si snoda prevalentemente all’interno del territorio del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e interessa il versante orientale dell’Elba, unendo i due siti minerari di Capoliveri e di Rio. Oltre alle miniere, il percorso offre suggestivi passaggi sul mare e ci porta fino alla… conquista del Castello del Volterraio, in un saliscendi continuo che porta il dislivello della gara fino a 3000 metri.

Elba Legend Run però non è solo trailrunning: il programma degli eventi collaterali precede le gare e ha come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprende attività ed esperienze sportive di ogni tipo: escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup e altre spettacolari destinazioni, tutte alla scoperta del versante orientale dell'Isola.

Completano l'offerta turistico-culturale Cooking Class, visite ai siti minerari (i due principali - Capoliveri e Rio Marina - sono compresi nel percorso), agli altri borghi isolani e alle residenze napoleoniche.

Elba Legend Run segnala anche un’importante collaborazione con Oxfam Italia (Charity Partner dell’evento ELR) che offre la possibilità di acquistare pettorali solidali per contribuire al sostegno della campagna “Dona acqua, salva una vita”.

Per gli iscritti alle gare e per i loro accompagnatori, Elba Legend Run rappresenta un'occasione di prolungare il soggiorno oltre l’evento sportivo, godendosi l'Isola attraverso l'offerta rappresentata dal ricco programma della manifestazione.