Mondiali di canoa a Milano: 1.400 atleti e 75 nazioni in gara

Più di 1400 atleti, provenienti da 75 nazioni di tutto il mondo, con circa 7mila presenze stimate tra gli spettatori. Con la cerimonia d'inaugurazione di martedì 19 agosto, l'Idroscalo di Milano è pronto a dare il via ai Mondiali di canoa e paracanoa, i primi del quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. In cinque giornate di gara - dal 20 al 24 agosto - si assegneranno 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 nella paracanoa. Attesi tutti i big della disciplina, dalle medaglie olimpiche di Parigi e Tokyo ai campioni europei e mondiali in carica. E ci saranno regolarmente anche gli atleti israeliani, nonostante le polemiche sulla loro partecipazione per via della guerra a Gaza. Anche l'Italia, ovviamente, schiererà le sue punte di diamante: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, vicecampioni olimpici di Parigi 2024. L'argento di Tokyo Manfredi Rizza salirà a bordo del K4, l'ammiraglia azzurra, mentre tornerà in azione nel K2 500 metri la coppia formata da Samuele Burgo e Tommaso Freschi.