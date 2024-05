Domobianca Vertical Race: caccia aperta ai record di Delorenzi e Mathys

SKYRUNNING

Appuntamento only-up a fine mese nel comprensorio che domina la città di Domodossola

© Domobianca Vertical Race Press Office Balcone panoramico sulla città di Domodossola (e non solo…), il comprensorio sportivo Domobianca365 sarà teatro sabato 25 maggio di una degli eventi di corsa sui sentieri più avvincenti e impegnativi del VCO (Verbano-Cusio-Ossola). Si tratta di Domobianca Vertical Race, prova only-up che taglia a fine mese il traguardo della sua quarta edizione. Partenza da Alpe Lusentino e arrivo alla Croce del Moncucco - la montagna di Domodossola - a 1896 metri di quota, teatro d’operazioni interamente compreso nel comprensorio di Domobianca365. L’evento piemontese è nato nel 2021 da un’idea di Ivan Svilpo, esperto nell’organizzazione di corse in montagna, con l’intento di contribuire a promuovere la vocazione estiva del comprensorio, ed è riuscito in soli quattro anni a ritagliarsi il proprio spazio nel cuore di un calendario sportivo sempre più affollato.

© Domobianca Vertical Race Press Office

Non bisogna dimenticare che la vocazione sportivo-agonistica di Domobianca 365 è davvero a trecentosessanta gradi e soprattutto trecentosessantacinque giorni all'anno. Nel 2023 il terreno di gara sul quale si correrà il prossimo 25 maggio ha ospitato la prima edizione di LuseSkysnow Vertical, tappa di CRAZY SkySnow Italy Cup by FISky, circuito federale di gare con i ramponcini da ghiaccio. Più recentemente, alla fine dello scorso mese di febbraio è stata Domobianca SkiAlp Vertical Night by Salomon ad andare in scena sul pendio che da Alpe Lusentino porta al Moncucco.

Tornando alla Vertical "green", tanti i campioni di livello internazionale già iscritti all'evento e moltissimi gli amatori pronti a mettersi “adrenalinicamente” alla prova gara che prenderà il via alle ore 17.30 dall’Alpe Lusentino a 1080 metri di quota. Dal piazzale del parcheggio di Domobianca365 si va all’attacco della rampa continua che termina solo sulla vetta del Moncucco, punto panoramico dal quale l’orizzonte spazia senza ostacoli sulle montagne circostanti, le Alpi della vicina Confederazione Elvetica e - dall’altra parte - la Pianura Padana. Il tracciato misura 3500 metri di sviluppo lineare, per un dislivello di 770 metri.

© Domobianca Vertical Race Press Office

I tempi da battere sono quelli del ticinese Roberto Delorenzi (28 minuti e 38 secondi) e della sua connazionale e Maude Mathys (32 minuti e 18 secondi), entrambi reduci da un grande avvio di stagione a livello internazionale. La fuoriclasse del Team ASICS Mathys nelle doppia trasferta overseas in Asia (primo posto in Giappone, secondo in Cina) di Golden Trail World Series, il circuito internazionale “targato Salomon che raccoglie alcune delle grandi classiche di trail (e sky) running, come Zegama-Aizkorri, Marathon du Mont-Blanc e Sierre-Zinal. Leadership nerlla classifica generale di GTWS per Mathys, cosiccome per Delorenzi nel ranking di Merrell Skyrunner World Series, grazie all'uno-due vincente del portacolori della corazzata Brooks Trail Runners nelle prime due tappe spagnole che hanno preceduto la Skyrace des Matheysins.

© Instagram

Tornando a Domobianca, per quanto riguarda la traccia di gara, in avvio si segue la pista da sci, per poi addentrarsi nel bosco (al di sotto della seggiovia) fino all’Alpe Foppiano. A questo punto le pendenze aumentano, fino ad affrontare il famigerato “Muro Torcelli”: centocinquanta metri quasi verticali con fondo a prato, sul tracciato della pista da sci più famosa dell’Ossola. Si sale ancora lungo le piste fino al laghetto dell’Alpe Casalavera (punto di ristoro) e si prende la lunga cresta che porta al traguardo in vetta.

© Domobianca Vertical Race Press Office

sul sito https://domobiancaverticalrace.it/

In occasione di Domobianca Vertical Race le seggiovie del comprensorio saranno aperte al pubblico ad un costo agevolato per salire a fare il tifo lungo il percorso. Al termine della gara, via alla cerimonia delle premiazoni e - a partire dalle 20.00 - terzo tempo e grande festa con musica e food al LuseBar.