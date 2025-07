Mondiale per Club: Chelsea e Psg si giocano il titolo, Luis Enrique per il poker

Enzo Maresca dovrebbe confermare il suo undici tipo, coi recuperi di Delap e Colwill dopo la squalifica. L'inglese affiancherà Badiashile in difesa, James-Cucurella gli esterni. In mezzo al campo Caicedo ed Enzo Fernandez, trequarti affidata a Palmer con Pedro Neto e Nkunku esterni: ballottaggio Delap-Joao Pedro davanti, dopo la doppietta del brasiliano al Flu. Il Psg invece ha vissuto un unico passo falso, perdendo col Botafogo, per poi tornare un rullo compressore: poker all'Inter Miami, vittoria sul Bayern Monaco e poker al Real Madrid. Avendo affossato entrambe le madridiste, i francesi sembrano partire in netto vantaggio e hanno un Dembelé in più. Il fortissimo candidato al Pallone d'Oro è rientrato nell'undici titolare e ha generato due gol, in semifinale: al suo fianco ci saranno Doué e Kvara. Confermato l'undici di gala francese, con Donnarumma in porta e Hakimi-Mendes terzini, oltre che Marquinhos-Pacho centrali. In mezzo al campo Vitinha con Joao Neves e Fabian Ruiz, autore di due gol nell'ultima sfida. Proprio il centrocampo sarà la chiave, insieme ai ritmi: il Psg vuole dominare e potrebbe esporsi alle ripartenze rivali, mentre Maresca sogna l'impresa. Vedremo chi la spunterà in questa sfida: appuntamento alle 21 su Canale 5.