Dolomiti Beer Trail "stappa" la Pasqua: rush finale per la campagna iscrizioni

"Dietro a un evento come Dolomiti Beer Trail c’è un lavoro enorme e corale. Oltre duecento volontari, appartenenti a diverse associazioni, stanno dando il massimo per garantire un’esperienza all’altezza delle aspettative. Un’attenzione particolare è rivolta al tema della sicurezza, che rappresenta il pilastro fondamentale della nostra organizzazione. Solo per dare qualche “numero”: saranno operativi otto mezzi fuoristrada messi a disposizione dai vigili del fuoco, con una dozzina di addetti impegnati lungo i tracciati. A questi si aggiungono due ambulanze e due quad, motociclisti con moto da trial e bikers che garantiranno lungo i percorsi spostamenti rapidi ed efficaci al personale sanitario, dotato anche di defibrillatori. La sicurezza non è solo una priorità, è il principio su cui si fonda Dolomiti Beer Trail".