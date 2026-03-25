Dolomiti Beer Trail "stappa" la Pasqua: rush finale per la campagna iscrizioni
Ultimi trecento pettorali disponibili per la nona edizione dell'evento che "scala" le Dolomiti Bellunesidi Stefano Gatti
© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa
(In collaborazione con sportdimontagna.com)
Il paese di Pedavena si prepara ad accogliere la nona edizione di Dolomiti Beer Trail, in programma sabato 4 aprile 2026, vigilia di Pasqua. Una task force di oltre duecentocinquanta volontari lavora febbrilmente su più fronti per allestire un evento all'altezza della sua tradizione sotto ogni punto di vista: dalla preparazione dei percorsi alla gestione logistica, fino ai servizi dedicati agli atleti e al pubblico.
Appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di trailrunning e non solo, l'evento DBT ha già superato quota 1200 iscritti (circa 150 gli atleti e gli appassionati provenienti da Paesi stranieri), confermando un entusiasmo crescente attorno alla manifestazione. Restano dunque disponibili gli ultimi trecento pettorali per chi punta a vivere un’esperienza unica tra sport, natura e convivialità nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Tre le distanze di gara proposte dal comitato organizzatore bellunese: la 55 chilometri Ultra da 3000 metri D+, la prova intermedia da 24 chilometri Trail (1400 metri D+) e la gara entry level da 12 chilometri Beer Tour con 650 metri di dislivello positivo.
© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa
Il punto della situazione ad una decina di giorni dall'evento è affidato a Gian Pietro Slongo, coordinatore del gruppo di lavoro DBT:
"Dietro a un evento come Dolomiti Beer Trail c’è un lavoro enorme e corale. Oltre duecento volontari, appartenenti a diverse associazioni, stanno dando il massimo per garantire un’esperienza all’altezza delle aspettative. Un’attenzione particolare è rivolta al tema della sicurezza, che rappresenta il pilastro fondamentale della nostra organizzazione. Solo per dare qualche “numero”: saranno operativi otto mezzi fuoristrada messi a disposizione dai vigili del fuoco, con una dozzina di addetti impegnati lungo i tracciati. A questi si aggiungono due ambulanze e due quad, motociclisti con moto da trial e bikers che garantiranno lungo i percorsi spostamenti rapidi ed efficaci al personale sanitario, dotato anche di defibrillatori. La sicurezza non è solo una priorità, è il principio su cui si fonda Dolomiti Beer Trail".
© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa
Importanti novità anche sul fronte delle tracce di gara, pensati per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente e accessibile. Ad illustrarle è Renzo Possamai, responsabile dei percorsi DBT:
"Per quanto riguarda il tracciato lungo da 55 chilometri stiamo ultimando le verifiche finali che saranno completate nei giorni immediatamente precedenti alla gara, anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni meteo. Per ogni evenienza abbiamo approntato un percorso alternativo, già testato con successo nella scorsa edizione e molto apprezzato dai concorrenti. La novità principale di quest’anno riguarda invece il percorso breve da 12 chilometri, che è stato rivisto per essere più omogeneo, grazie ad una più equilibrata distribuzione tra salite e discese. L’obiettivo è renderlo ancora più piacevole e davvero accessibile a tutti, dai neofiti agli appassionati".
La campagna iscrizioni prosegue fino al raggiungimento del sold out esaurimento pettorali. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina web della manifestazione: https://www.dolomitibeertrail.it