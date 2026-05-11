Mandy Rose, addio WWE: guadagni record con le foto intime

Mandy Rose ha voltato pagina dopo il licenziamento dalla WWE avvenuto nel 2022, rivelando che la sua nuova carriera digitale si è dimostrata infinitamente più remunerativa rispetto al wrestling. L'ex campionessa Nxt, allontanata dalla federazione a causa dei contenuti espliciti pubblicati su FanTime, ha dichiarato nel suo podcast che "il solo assegno bonus ricevuto equivaleva al mio intero stipendio annuale in WWE", sottolineando come in soli tre mesi le sue entrate abbiano eguagliato quanto percepito in dodici mesi sul ring. La decisione di passare a OnlyFans, arrivata dopo un regno titolato durato 413 giorni e un milione di dollari incassati nel primo mese post-rilascio, "è stata sbalorditiva" ha detto Mandy.