Le sdottorate: Lautaro tra digiuno e settebello. Milan, un cammino da Serie B

SARACINESCA – Il Como dei miracoli, approdato in Europa per la prima volta nella sua storia, non finisce mai di stupire. In quella che forse è la squadra che ha dato più spettacolo, con le magie di Nico Paz e Baturina e i gol di Douvikas, il reparto che i numeri esaltano è la difesa. Con sole 28 reti incassate in 36 partite è la migliore della Serie A. E tanto merito va al portiere francese Jean Butez. Un 31enne che non è stato profeta in Patria (mai una presenza in Ligue 1) ma che si è disimpegnato nel meno performante campionato belga, la Jupiter Pro League, prima a difendere i pali del Mouscron e poi dell’Anversa. Butez è arrivato sulle rive del Lario nel gennaio dell’anno scorso e ha subito preso il posto che si dividevano Reina e Audero. Nel suo primo (mezzo) torneo in A 19 presenze con 20 gol al passivo e 5 partite chiuse con la porta immacolata (il famigerato clean sheet). Quest’anno i numeri sono sensibilmente migliorati: finora 36 partite con 28 reti incassate e la bellezza di 18 gare senza subire gol. Chissà se basterà per convincere Deschamps a portarlo ai Mondiali, almeno come “terzo” alle spalle di Maignan. Finora il ct lo ha sempre ignorato.