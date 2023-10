Dieci anni di corsa tra vigneti e cantine: Valtellina Wine Trail è in doppia cifra!  

TRAILRUNNING

Nell’arco di un decennio il classico appuntamento autunnale sui terrazzamenti della Valtellina ha quintuplicato i suoi iscritti

© Giacomo Meneghello Sembra ieri e invece… è già domani: Valtellina Wine Trail taglia il traguardo dei suoi primi dieci anni e prende la rincorsa verso un futuro tutto da scrivere ma che poggia su basi solidissime. Si corre sabato 11 novembre e la campagna iscrizioni - evento raro in questi primi anni post Covid - ha fatto registrare il tutto esaurito. Un sold out da 3500 concorrenti (che ne fa il secondo evento trail più partecipato in Italia) in arrivo da quarantatré differenti nazioni sulle tre confermatissime prove agonistiche: la marathon da 42 chilometri che muove da Tirano, la mezza maratona da 21 chilometri al via da Chiuro e la veloce 12 chilometri che - unica a viaggiare verso est - scatta da Castione Andevenno. Tutte e tre le prove convergeranno sulla città di Sondrio e più precisamente sulla centralissima Piazza Garibaldi, cuore pulsante del capoluogo della Valtellina. Alle tre prove competitive si aggiungono Mini Wine Trail, Students’ Wine Trail e la camminata non competitiva con le joëlette dedicata alle persone con disabilità. L'evento Valtellina Wine Trail del decennale è stato presentato presso la sede di Regione Lombardia a Sondrio,alla presenza di organizzatori, media, sponsors e autorità.

© Maurizio Torri

Dietro ad ogni successo si celano il giusto mix di idee, fatica, lavoro e coraggio. L’ambiziosa decisione di proporre una gara podistica disegnata tra i filari e le cantine di Valtellina risale a dieci anni fa, quando un gruppo di amici accomunati dalla medesima passione decise di scommettere su un evento sportivo che mettesse al centro il territorio, puntando su alcune delle sue peculiarità quali appunto i terrazzamenti vitati e le cantine.

© Roberto Ganassa

Così è nata Valtellina Wine Trail, title sponsor Salumificio Rigamonti, gara di trail running interamente concepita lungo i vigneti del versante retico, con l'attraversamento di otto cantine. Il connubio sport&territorio ha permesso all’evento di crescere negli anni in maniera esponenziale, passando nell’arco di un decennio dai settecento iscritti della prima edizione ai tremilacinquecento (cinque volte tanto!) di quella in programma sabato 11 novembre. Un evento unico nel suo genere che si svolge in un territorio fortemente identitario, lungo terrazzamenti dalla storia millenaria, dedicata alla coltivazione del pregiato Nebbiolo di Valtellina. Le cantine aprono le loro porte, le vigne diventano itinerario di gara e ogni partecipante riceverà una bottiglia di vino valtellinese, protagonista grazie al supporto del Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, partner dell'evento fin dalla sua prima edizione.

© Roberto Ganassa

Camminata con le Joëlette

Dallo scorso anno la manifestazione è ancora più inclusiva, grazie all'introduzione della camminata con le Joëlette - le carrozzine offroad per le persone con disabilità - proposta in collaborazione all’associazione Dappertutto e con il patrocinio del Club Alpino Italiano. Quindici equipaggi potranno vivere e respirare completamente l'atmosfera di Valtellina Wine Trail lungo un nuovo itinerario di sei chilometri con partenza a Montagna in Valtellina e arrivo in Piazza Garibaldi, insieme agli atleti delle prove agonistiche della maratona e della mezza.

© Valtellina Wine Trail Press Office

Mini Wine Trail

Confermata anche quest’anno la Mini Wine Trail dedicata ai più piccoli e organizzata in collaborazione con Polisportiva Albosaggia. Per la decima edizione si è deciso di far passare i piccoli atleti sotto l’arco di arrivo di Valtellina Wine Trail. Il tracciato è stato disegnato lungo le vie del capoluogo valtellinese in una competizione resa possibile dal contributo di Banca Popolare di Sondrio, che fa il suo ingresso tra i main sponsors dell'evento.

Students’ Wine Trail

Tramite la Consulta Provinciale degli Studenti di Sondrio, per il decennale si è deciso di coinvolgere anche il mondo della scuola con la prima edizione della Students' Wine Trail dedicata ai ragazzi degli istituti secondari di secondo grado che gioca (anzi, corre) d’anticipo sul resto della scaletta dell’evento ed è in programma lunedì 6 novembre presso il vigneto La Gatta della casa vinicola Triacca. Un evento gratuito realizzato grazie alla collaborazione con Schena Assicurazioni, che ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi (attraverso la pratica sportiva) il territorio, le sue tradizioni e i suoi valori. Sono previste tre prove: corsa da tre chilometri e mezzo per il biennio, che salgono a cinque per il triennio. Oltre ad una camminata non competitiva da sei chilometri.

© Roberto Ganassa

Un grande happening di fine stagione

Registrato il tutto esaurito non solo nelle iscrizioni, ma anche nelle strutture ricettive della zona, è tutto pronto per quella che si preannuncia come una grande festa dell'intero territorio. Dalle tre sedi di partenza delle prove agonistiche (Tirano, Chiuro e Castione Andevenno) agli altri otto comuni coinvolti: Villa di Tirano, Bianzone, Teglio, Ponte in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti, Montagna in Valtellina. Fino all’arrivo a Sondrio in Piazza Garibaldi, dove sarà allestita l’area Expo con tutti gli stand di più importanti marchi del mondo trail e dove - a premiare la fatica di atleti e accompagnatori - ci saranno i tradizionali pizzoccheri, rigorosamente “scarrellati” a mano!

Se Valtellina Wine Trail ha saputo maturare - come il buon vino al quale fa da “testimonial” - è soprattutto grazie ai numerosi sostenitori (in primis Salumificio Rigamonti, anche quest’anno title sponsor), ai partners tecnici Scarpa e Crazy, ai main sponsors Banca Popolare di Sondrio, Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina e Schena Generali e poi in particolare ai volontari - oltre quattrocento - che offrono instancabilmente il loro sostegno.

Un grande ringraziamento va anche agli enti: Comune di Sondrio, Camera di Commercio di Sondrio, BIM, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, e tutti i Comuni attraversati. L’evento è patrocinato da Regione Lombardia.

© Giacomo Meneghello

DICHIARAZIONI

“Il sold out di pettorali ci rende estremamente felici: all’interno di un calendario gare sempre più fitto, Valtellina Wine Trail è considerata da molti la grande classica di fine stagione. Cresce la richiesta degli stranieri che vogliono scoprire il nostro territorio, un forte segnale di come la Valtellina sia una terra unica nel suo genere. Se in così poco tempo VWT è cresciuta così tanto è solo grazie a chi ha creduto fin dall'inizio al potenziale di questo evento: gli enti, gli sponsor e gli oltre quattrocento volontari, oltre naturalmente ai miei compagni di viaggio che lavorano trecentosessantacinque giorni all'anno per offrire il meglio a tutti gli atleti”. (Simone Bertini - Presidente Valtellina Wine Trail)

“L’idea di legare un marchio storico di calzature italiano come SCARPA ad una manifestazione di trailrunning di successo come Valtellina Wine Trail, viene dalla passione comune per la montagna, per le tradizioni, a favore di lavori antichi che valorizzano il territorio. Il trailrunning sta raggiungendo risultati incredibili con numeri sempre in costante crescita, perché la gente è sempre più sensibile al contatto con la natura associato ad un benessere fisico e mentale, il tutto svolto in maniera sempre più sostenibile. I nostri prodotti per la corsa off road hanno un’offerta che va di pari passo con questa tendenza, per offrire affidabilità e comfort sui sentieri per tutte le persone che si avvicinano o già praticano questo sport”. (Marco De Gasperi, Brand Manager - Trail Running SCARPA SpA)

© Valtellina Wine Trail Press Office

“Continua il sodalizio con una manifestazione strategica per la Valtellina che quest’anno raggiunge l’importante traguardo dei dieci anni. Un evento su cui abbiamo creduto dal principio, per la sua capacità di coniugare sport, paesaggi straordinari, vino e cibo. Ma soprattutto un unicum che negli anni continua ad esprimere perfettamente la nostra visione: quella di fare squadra mettendo a sistema quanto di meglio ha da offrire il nostro territorio. Un approccio che continueremo ad adottare nel lungo come nel breve periodo, in vista delle prossime Olimpiadi”. (Claudio Palladi - Amministratore Delegato Salumificio Rigamonti SpA)

© Valtellina Wine Trail Press Office

“Essere parte di Valtellina Wine Trail è per Banca Popolare di Sondrio la conferma dell’impegno e della forte attenzione che da sempre BPS dedica alla filiera vitivinicola, simbolo di eccellenza e unicità del nostro territorio, non solo attraverso i molteplici servizi finanziari dedicati al settore, ma anche con le sue pubblicazioni (Valtellina, terra di vigne; I luoghi del vino di Valtellina) e, da ultimo, con il sostegno dato alla realizzazione del docu-film di Ermanno Olmi 'Rupi del Vino'. Al binomio territorio-vigneto, aggiungiamo ora lo sport con i suoi valori di inclusività e socialità. Di questa triade territorio-vigneto-sport, Banca Popolare di Sondrio vuole orgogliosamente essere e continuerà da essere sponsor propulsore”. (Mario Alberto Pedranzini - Consigliere delegato e Direttore generale Banca Popolare di Sondrio)

“Da runner che ha divorato sentieri di montagna ad ogni quota trovo che Valtellina Wine Trail abbia individuato e maturato una formula affascinante e vincente. È infatti un connubio di sfida sportiva e piacere di immergersi in un percorso dai paesaggi unici e suggestivi. Una formula premiata dalla partecipazione all’evento cresciuta nel tempo, e che ha sviluppato un’onda turistico-escursionistica durante tutto l’anno, lungo i sentieri che attraversano quei monumentali terrazzamenti vitati da cui nascono i grandi, eroici vini del Nebbiolo valtellinese. Tutto ciò parla di tenacia, amore per un territorio unico, desiderio di volerlo valorizzare nell’immaginario e nelle emozioni delle persone. Questi sono solo alcuni, forse i più profondi, valori che uniscono da anni Autotorino e Valtellina Wine Trail”. (Plinio Vanini - Presidente Gruppo Autotorino SpA)

Per maggiori informazioni: www.valtellinawinetrail.com