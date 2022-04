Dennis Brunod e Fabiola Conti su tutti ad Arnad, Collé e Turini guest stars del Traverse Trail  

TRAILRUNNING

La campionessa milanese e l’idolo di casa brillano nella seconda tappa del Tour Trail Valle d'Aosta, rinviata di ventiquattr’ore causa neve.

di

Stefano Gatti

Buona la seconda per il Traverse Trail di Arnad. Dopo la nevicata di venerdì primo aprile, la seconda tappa del Tour Trail Valle d’Aosta è andata in scena con ventiquattro ore di ritardo sul programma originale. A firmare la vittoria nella prova da ventidue chilometri e 1800 metri di dislivello positivo sono stati il campione local Dennis Brunod e la milanese Fabiola Conti, mattatori di una prova che ha allineato al via circa centosettanta concorrenti, tra i quali la coppia d’oro dell’ultradistanza formata da Franco Collè e Giuditta Turini, entrambi sul podio a fine giornata. Andrea Chiericato

A due settimane dal successo nel Castle’s Trail della poco distante Verrès (che aveva aperto il circuito valdostano), Fabiola si è ripetuta ad Arnad. Nuova prestazione di altissimo livello per l’atleta della Runaway Milano (ufficiale degli Alpini) che - oltre a dominare la prova femminile - si è piazzata al settimo posto della classifica assoluta, tagliando il traguardo dopo due ore, 45 minuti e 20 secondi. L’atleta del Team Salomon ha staccato di poco meno di diciotto minuti Giuditta Turini. La campionessa valdostana ha chiuso la sua prova tre minuti esatti dopo lo scoccare delle tre ore di gara. Terzo gradino del podio per Angela Rosa Rollando, nel finish time di tre ore, 27 minuti e 9 secondi.

Andrea Chiericato

Fabiola Conti:

“Bellissima gara, disputata su un percorso pulito come se non fosse mai caduta neve: complimenti all’organizzazione! Le due salite sono state dure, però allo stesso tempo è stata una prova veloce e corribile. È sempre meraviglioso gareggiare in Valle d’Aosta. Ora parteciperò al Vertical di Fénis e al Torgnon Pink Trail”.

Andrea Chiericato

Piuttosto consistente anche il vantaggio accumulato sulla linea d’arrivo da Dennis Brunod nei confronti dei suoi più vicini inseguitori nella gara maschile. Secondo posto per Mathieu Brunod, nei cui confronti il vincitore - dopo una prima parte di gara affrontata in coppia - ha allungato il passo tagliando il traguardo in perfetta solitudine, con un vantaggio che ha sfiorato i sette minuti.

Andrea Chiericato

Guest star del Traverse Trail (insieme alla compagna Turini) il tre volte vincitore del Tor des Géants Franco Collé (finish time: due ore, 32 minuti e 51 secondi) che nel primo tratto dell’itinerario ha mantenuto il contatto taccato con la coppia di testa, per poi staccarsi non appena i due Brunod hanno impresso un‘ulteriore accelerazione. L’idolo di casa - che predilige notoriamente le ultradistanze, come d’altra parte la sua compagna - ha comunque conquistato il terzo gradino del podio a poco più di un minuto dalla seconda posizione.

Dennis Brunod:

“Abbiamo affrontato la prima salita in modo regolare, ma in discesa siamo quasi stati recuperati da Collé, che si è tuffato a tutta velocità. Sulla seconda ascesa è stata bagarre e io sono riuscito a fare la differenza più o meno nello stesso punto della scorsa edizione. È stata una bella gara, grazie al super lavoro dell’organizzazione che ha pulito alla perfezione i sentieri”.

Andrea Chiericato

Terminate le prove dei grandi, nel pomeriggio grande festa per una settantina di giovanissimi trailers che si sono sfidati su tre tipologie di percorso. Negli Under 7 prime tre posizioni per Anita Rossi, Lorenzo Balme e Roger Janin. Tra gli under 12 hanno primeggiato Federico Herren, Alessandro Chouquer e Luca Beltramelli, mentre negli under 15 podio formato da Emilien Ronc, Anna Beltramelli e Martina Treves. Al di là delle prestazioni dei singoli è stato un grande pomeriggio di sport e di festa per i più piccoli: riconoscimenti per tutti nella cerimonia delle premiazioni.

Andrea Chiericato

Simone Bonel, organizzazione Traverse Trail:

"La neve caduta proprio alla vigilia della gara ci ha costretto a fare gli straordinari. Sono state ore davvero impegnative e frenetiche, ma grazie alla comunità ed agli insostituibili volontari siamo comunque riusciti a pulire tutta la parte alta del percorso. Purtroppo non abbiamo avuto altra scelta, siamo stati obbligati a modificare il programma all’ultimo. Nonostante l’imprevisto e qualche inevitabile defezione, siamo felici della giornata, di aver riproposto questa gara e di essere stati scelti da diversi top runner».

Andrea Chiericato

Archiviato lo scorcio iniziale con le due tappe ravvicinate (in tutti i sensi) di Verrès e Arnad, il circuito trail valdostano tira… il fiato prima di salire in quota - con il favore della primavera... quella vera! - in occasione del Torgnon Pink Trail di domenica 22 maggio. Nel frattempo però prenderà il via la versione “gemella” (e only-up) del TTVDA. Domenica 1. maggio il Vertical Fénis darà il via al calendario del Défi Vertical 2022.