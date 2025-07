Kimi e George offroad per spot, ma li attende l'asfalto bollente di Silverstone!

Nel video by INEOS Russell e Antonelli stanno prendendo parte ad uno shooting promozionale per INEOS Automotive, società del Gruppo INEOS e main partner (ne detiene un terzo delle quote) del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team dal 2020. Approfittando di una pausa dalle riprese, i due campioni colgono l’occasione per darsi letteralmente alla macchia e concedersi un po’ di “divertimento” al volante. Dopo aver rapidamente preso confidenza con le straordinarie capacità off-road dei robusti 4x4, i piloti si lanciano su sentieri rocciosi, sollevano nuvole di sabbia e attraversano acque fangose, sporcando, come è giusto che sia, i veicoli freschi di salone e sfuggendo a un drone inviato per rintracciarli.