Del Pero e Gaggi campioni italiani a Morbegno, Vender e Bonzi nel Colmen Trail classico

CAMPIONATO ITALIANO TRAIL CORTO

Ad accendere ulteriormente le sfide tricolori nella specialità Short Trail un clima da piena estate sulle montagne della Bassa Valtellina

© Francesco Bergamaschi Un mix vincente di talento e di esperienza ha permesso a Luca Del Pero e Alice Gaggi di cucirsi alle rispettive divise di Sky Lario Runners e La Recastello Radici Group lo scudetto tricolore FIDAL di Trail Corto messo in palio dal Colmen Trail di Morbegno, classico appuntamento di primavera come sempre organizzato con competenze e passione dallo staff di ASD Team Valtellina. Primavera fino ad un certo punto, perché il realtà la sfida per il titolo tricolore nella gara lunga (33 chilometri, 1930 metro D+) introdotta nel 2023 e quella sulla classica distanza da 16 chilometri (e 1030 metri di dislivello positivo/negativo) sono andate in scena in un contesto ambientale da piena estate: una summer edition (anzi, una vera e proprio Inferno Edition) che non ha impedito a Del Pero e Gaggi di tenere fede ai pronostici della vigilia e - sulla più breve e ancora più intensa 16K - ad Alberto Vender di firmare il quarto successo consecutivo in una prova che - in gara-donne - ha visto le emergenti Vivien Bonzi e Beatrice Bianchi seminare la concorrenza e vedersela tra di loro in una sfida che ha visto Bonzi prevalere sul traguardo della Colonia Fluviale di Morbegno, tradizionale campo base dell’evento della Bassa Valtellina che anche quest'anno ha fatto il pieno di iscritti (550 in totale), richiamando top runners e amatori da tutta Italia, isole comprese!

© Maurizio Torri

LA CRONACA

Lungo la prima salita dell’itinerario, quella che (dopo aver attraversato in modalità stradale il cento abitato di Morbegno) porta all’Alpe Pitalone, subito al comando il favorito della vigilia Luca Del Pero, che sul versante orobico della Valle dell’Adda mette in chiaro le sue intenzioni doppiando il gpm di giornata con una trentina di secondi di vantaggio su un quartetto composto da Fabio Ruga, Mattia Bertoncini, Lorenzo Beltrami e Andrea Rota.

© Maurizio Torri

Anche in gara-donne la superfavorita Alice Gaggi subito protagonista con venti secondi di margine sulla emergente Cecilia Basso e un minuto e mezzo sull’esperta Elisa Desco. All’imbocco della salita della Colmen di Dazio (dopo aver toccato di nuovo il fondovalle principale) Del Pero rintuzza l’attacco di Rota e allunga decisamente sul compagno di squadra Beltrami, per poi rompere gli indugi facendo la differenza nella lunga salita che prima aggira verso est la “Montagna Magica” e poi ne scala lungo la cresta la boscosa vetta a 916 metri di quota.

© Maurizio Torri

Il brianzolo mette in cassaforte vittoria e scudetto tricolore passando alla Casermetta con due minuti e mezzo su Rota. Ancora più staccati - a giocarsi il gradino basso del podio - Beltrami, Bertoncini e Ruga. Al femminile incrementa il suo vantaggio Gaggi, che transita sulla Colmen con tre minuti su Basso e quattro e mezzo su Desco.

© Davide Vaninetti

Le posizioni del podio maschile non cambiano più nella discesa su Dazio e poi nel rientro al traguardo di Morbegno. Del Pero (Sky Lario Runners) trionfa sulla linea d'arrivo della Colonia Fluviale con il tempo finale di due ore, 40 minuti e 17 secondi. Secondo posto Andrea Rota (OSA Valmadrera) con un ritardo di tre minuti e 12 secondi. Beltrami si assicura il terzo posto con in tempo di due ore, 44 minuti e 18 secondi, a quattro minuti dal compagno di squadra. Top five in quest’ordine per Fabio Ruga (La Recastello Radici Group) e per Mattia Bertoncini (GS Valsesia). Nei primi dieci della prova tricolore anche Mattia Gianola (Team Valtellina), Luca Cagnati (Atletica Valli Bergamasche), Dionigi Gianola (USMalonno), Davide Della Mina (Team Valtellina) e Erik Gianola (Falchi Lecco).

© Maurizio Torri

Ben supportata dal suo team, la beniamina di casa Alice Gaggi fa il bis della vittoria del 2023, vincendo gara e titolo con il tempo di tre ore, 11 minuti e 29 secondi (19esima della classific assoluta). Rimonta finale in discesa per Elisa Desco (Atletica Alta Valtellina) che mette la freccia su Cecilia Basso e scala il secondo gradino del podio (22esima casella del ranking) con un ritardo di tre minuti e 34 secondi dalla vincitrice. Basso deve appunto accontentarsi della terza casella della classifica rientrando alla base (25esima assoluta) tre ore, 16 minuti e 12 secondi dopo il via di primo mattino davanti alla compagna di squadra Martina Bilora e alla promettente Alice Testini di ASD Castelrider.

© Davide Vaninetti

TITOLI FIDAL 2024

Per quanto riguardo i titoli tricolori individuali, Luca Del Pero (Sky Lario Runners) si aggiudica la categoria assoluta, Fabio Ruga (La Recastello) quella Master A, Stefano Rossatti (Team Valtellina) è campione Master B, Salvatore Tarabini (CSI Morbegno) Master C e Devid Caresani (Valchiese) si impone tra le Promesse.

© Davide Vaninetti

In campo femminile doppio successo per Alice Gaggi (La Recastello) che conquista titolo Assoluto e Master A, mentre Raffaella Rossi (Team Valtellina) vince tra le Master b.

A livello di società, titolo tricolore di Trail Corto per Team Valtellina al maschile e GS Orecchiella Garfagnana tra le donne.

© Francesco Bergamaschi

COLMEN TRAIL 16K

Nel Colmen Trail classico da 16 chilometri che attacca subito la Montagna Magica, straordinario poker consecutivo per Alberto Vender (SA Valchiese/New Balance) e dimostrazione di forza da parte della giovanissima Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group/Brooks Trail Runners). Il fortissimo atleta trentino non lascia spazio alle speranze dei suoi avversari e si riconferma al traguardo con il tempo di un’ora, 30 minuti e 21 secondi. Sul podio allestito nella Colonia Fluviale lo raggiungono Massimiliano De Bernardi (Atletica Alto Lario) e Andrea Zenoni (US Malonno).

© Maurizio Torri

Gara più combattuta ma all'insegna del menu "B&B" tra le donne con le due compagne di squadra in verde Recastello Vivien Bonzi e Beatrice Bianchi a contendersi il successo di giornata, di fatto limitando al gradino più basso del podio le legittime aspirazioni della più esperta (e plurivincitrice a Morbegno) Elisa Sortini di Atletica Alta Valtellina.

© Davide Vaninetti

Bonzi la spunta su Bianchi bloccando la fotocellula del cronometraggio sul tempo di un minuto, 44 secondi e 18 secondi che la catapulta anche all'ottavo posto della classifica assoluta, con un vantaggio di un minuto sulla compagna di squadra (lei pure nela top ten, nona) e ben dieci minuti e 40 nei confronti di Sortini (23esima del ranking).

© Davide Vaninetti

Smarcato l’appuntamento morbegnese, la corsa-scudetto risale la Valtellina in direzione di Lanzada (in Valmalenco), che nel primo weekend del mese di maggio ospiterà la rassegna tricolore per quanto riguarda i titoli giovanili e quello assoluto di corsa in montagna salita e discesa. A completare il programma saranno poi le prove di sola salita dei primi di settembre sui sentieri di Casnigo, nella bergamasca Val Seriana.