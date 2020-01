Dalle Alpi al Vesuvio, la nuova frontiera del trail

TRAILRUNNING

di

STEFANO GATTI

Nata quasi per gioco dalla passione sportiva di un gruppo di runners locali, Vesuvio Ultra Marathon si è ritagliata nel giro di pochi anni il ruolo di trail più importante del Sud Italia. Soprattutto grazie allo scenario naturale nel quale la prova si svolge e, per diretta conseguenza, al richiamo esercitato su un parterre di concorrenti dal carattere sempre più internazionale,

Tanta passione organizzativa, una location "cinematografica", un tracciato altamente spettacolare, disegnato all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, che porta i runners ad arrampicarsi fino al cratere, hanno stuzzicato l’interesse sia dei “big” della disciplina sia degli amatori delle corse in natura. Le date da segnarsi in agenda sono quelle del terzo weekend di maggio: sabato 16 e domenica 17. Davvero imperdibile l’occasione di correre un vero trail di montagna ma … con vista mare!



Alla prova “ultra” da 50 chilometri (per 3000 metri di dislivello positivo) che si snoda sui sentieri del Parco, passa sul massiccio del Monte Somma e raggiunge la cima del Cratere, il comitato organizzatore ha affiancato due eventi “per tutti” che ampliano a trecentosessanta gradi l'offerta sportiva: il Trail da 23 chilometri (1100 metri D+) e la versione Mini Trail per i più piccoli. Sede logistica e cuore pulsante dell’evento sarà lo splendido Castello Mediceo di Ottaviano, sede dell’Ente Parco.



Come detto, l’unicità di Vesuvio Ultra Marathon ha rapidamente valicato i confini della Campania. Rispetto alla prima edizione (che nel 2017 ha visto ai nastri di partenza poco più di trecento atleti) quella dello scorso anno ha sfiorato quota quattrocentocinquanta, per un trend di crescita del 32% rispetto al 2018. Non solo: passaparola e immagini da cartolina hanno inevitabilmente attirato concorrenti da tutto il mondo. Tanto che lo scorso anno all’ombra del Vesuvio si sono schierati al via atleti da Olanda, Spagna, Lituania, Gran Bretagna, Francia, Perù, Marocco, Germania, Turchia e USA.



Se nell'albo d'oro (ancora breve ma già significativo) della gara principe da 50K spiccano i nomi di George Piazza, Silvia Rampazzo, Fulvio Dapit e Tadei Pivk, anche la sorella minore ha visto sfilare sul palco top runners di valore assoluto quali Sophye Andrey e Elhousine Elazzaoui. I nomi del re e della regina 2020 li scopriremo invece appena dopo la metà del mese di maggio. Nel frattempo si può iniziare a correre … alla caccia del proprio pettorale. Per tutte le informazioni (programma, itinerari, regolamento) e per le modalità di iscrizioni il … villaggio gara è già aperto su www.vesuvioultramarathon.it