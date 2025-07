Inzaghi: "Sì di mio fratello a Al-Hilal dopo Monaco"

Il nuovo tecnico del Palermo Filippo Inzaghi garantisce che la decisione del fratello Simone di lasciare l'Inter e di firmare per l'Al-Hilan è stata successiva alla finale di Champions League persa a Monaco dai nerazzurri contro il Paris Saint Germain. "La sua decisione di andare in Arabia Saudita? Sono questioni personali - sottolinea durante "Torretta Café", format dei canali ufficiali del Palermo -, l'unica cosa che so è che Simone ha deciso dopo la finale di Champions League e alcune volte si leggono sciocchezze". "Prima non aveva deciso niente. C'erano richieste, non quella dell'Al-Hilal, però lui ha sempre dato la priorità all'Inter. Penso che dopo quattro anni, e soprattutto negli ultimi tre, dopo aver raggiunto due finali di Champions, probabilmente abbia pensato che più di così non si potesse fare. Andrà a vivere un'esperienza diversa, formativa e poi, fra due anni, tornerà in Europa e continuerà a fare dalle nostre parti quello che ha fatto fino ad ora", ha aggiunto.