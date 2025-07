Thomas Partey accusato di stupro e violenza sessuale su tre donne

Guai giudiziari per Thomas Partey, centrocampista che si è appena svincolato dall'Arsenal. Il 32enne è stato accusato di cinque capi d'imputazione per stupro e uno per violenza sessuale su tre donne secondo quanto si legge dal report della Polizia inglese. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022 mentre l'indagine era partita a febbraio 2022 dopo una prima denuncia di stupro. Il ghanese comparirà in tribunale il prossimo 5 agosto per confrontarsi con i magistrati di Westminster.