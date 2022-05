Dalla skyrace al vertical: appuntamento a Monte Zerbion Skyrace per una prima "superlusso"

SKYRUNNING

Parterre de roi per i due appuntamenti più impegnativi della neonata prova valdostana che promette spettacolo.

Cresce l’attesa per la prima edizione di Monte Zerbion Skyrace, evento multitasking organizzato da ASD Montagnesprit con il sostegno del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Châtillon. In programma - sabato 14 maggio - quattro prove agonistiche equamente suddivise tra sky e vertical. Gli organizzatori hanno lavorato in sinergia con tutti gli attori per allestire una manifestazione che punta ad unire sport, tradizioni e buona cucina ed a valorizzare i luoghi suggestivi intorno allo Zerbion. Iscrizioni aperte fine a mercoledì 11 maggio. La entry list delle due prove principali - la MZS da 22 chilometri e la MZV da 9,5 chilometri - è ricca di top runners ma anche di atleti vip, legati al mondo dello sci e dell’alpinismo. Andrea Chiericato

Sabato 14 maggio sarà una giornata densa di appuntamenti a Châtillon, dove sono attese centinaia e centinaia di persone. Dei seicento pettorali a disposizione ne rimangono ormai poche decine, rapidamente in via di esaurimento. In queste ultime settimane le richieste sono aumentate in modo esponenziale, tanto che gli organizzatori hanno deciso di prolungare la data di chiusura delle iscrizioni, ora fissata a mercoledì 11 maggio, per offrire anche agli indecisi la possibilità di mettersi alla prova sui ripidi sentieri dello Zerbion, lungo la cresta spartiacque tra Valtournenche e Val d’Ayas.

Andrea Chiericato

Due le gare che faranno rivivere il mito dello skyrunning: la MZS di 22 chilometri (2200 metri di dislivello positivo/negativo) con partenza ed arrivo a Châtillon (giro di boa ai 2722 metri della vetta del Monte Zerbion e la MZS di 18 chilometri (1500 metri D+) che raggiungerà l’alpeggio “Francou” prima di fare ritorno nel centro abitato. La 22K sarà valida anche per la prima edizione del Mountain Trail Trophy, classifica di combinata nata dalla collaborazione con la EDF Pierra Menta Été.

Andrea Chiericato

In attesa che sia il tracciato di gara a fare selezione, la entry list della 22K allinea al via alcuni nomi noti dello sky e del trailrunning, delle prove endurance ma - come detto - non solo. Da Oliviero Bosatelli a Luca Del Pero, da Melissa Paganelli a Lisa Borzani, da Fabiola Conti ad Alex Déjanaz. E poi ancora Luca Arrigoni, Bruno e Dennis Brunod, un alpinista affermato come Francois Cazzanelli ed uno che ha fatto la storia degli Ottomila come Mario Panzeri.

Andrea Chiericato

Sabato 14 maggio sono in programma anche due prove vertical che ricalcheranno i sentieri delle Skyrace, limitatamente al tratto di salita. La MZV avrà uno sviluppo lineare di 9,5 chilometri (2200 metri dislivello positivo) con partenza da Châtillon e arrivo in cima allo Zerbion. La MZV da 5,5 chilometri (850 metri D+) sarà invece rivolta ai giovani dai 12 ai 17 anni e ai disabili.

Andrea Chiericato

Della entry list della prova vertical fanno parte tra gli altri Daniel Antonioli, Camilla Magliano, Erik Bochicchio, Charlotte Bonin e l’alpinista Marco Camandona, frontman del team organizzatore del Millet Tour du Rutor Extreme, classica di scialpinismo la cui ventesima recente edizione (tra la fine di marzo ed i primi di aprile) ha chiuso la prima parte del calendario 2022-2023 del prestigioso circuito La Grande Course, assegnando i titoli iridati long distance. Da non dimenticare poi che - nelle vesti di guest star - all’evento sarà presente anche il Simone Origone che quest’anno ha conquistato la sua tredicesima Coppa del Mondo di Sci di Velocità.

Andrea Chiericato

A fare da contorno alle prove competitive la MZV Randò Da sette chilometri (1150 metri D+) con partenza da Châtillon e destonazione la baita di Tsesallet, a 1770 metri di quota. Nel menu (è il caso di dirlo!) di questo evento non ci sarà la sfida contro il cronometro. Si tratterà infatti di una passeggiata in salita intervallata da alcuni punti ristoro in cui degustare i prodotti tipici valdostani. Nel pomeriggio poi spazio ai più piccoli con il Baby Trail su due diversi percorsi, a seconda dell’età.

Andrea Chiericato

Venerdì 13 maggio, dalle 10.00 alle 20.00 consegna dei pettorali e dei pacchi gara che potranno essere ritirati anche sabato mattina tra le 06.00 e le 08.00. Monte Zerbion Vertical Randò scatterà alle otto in punto, mezz’ora dopo sarà la volta di MZV di 55K, poi alle nove la grande partenza delle altre tre prove competitive. Alle quindici il Baby Trail, a seguire le premiazioni.

Andrea Chiericato

Oltre al sostegno del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Châtillon, le gare del Monte Zerbion hanno riscontrato l’interesse anche di numerosi partners tecnici e fornitori privati che da subito hanno sposato l’idea di Montagnesprit, coordinata da Carol Brunod. Gli organizzatori hanno pensato anche agli appassionati: lungo il percorso saranno allestiti alcuni punti di distribuzione di gadgets a tutti i presenti. Chi non seguirà le gare lungo i sentieri potrà seguire il live sul maxischermo posto in piazza Volontari del Sangue a Châtillon oppure sui canali social della manifestazione.

Monte Zerbion Skyrace