Brooks Stralivigno: tutto pronto per l'edizione nr. 25

Compiere 25 anni e non sentirli, anzi essere più freschi che mai, crescendo continuamente e riuscendo sempre a rinnovare il proprio rapporto osmotico, di profonda connessione con il territorio e con i suoi partecipanti. È l’impresa della Brooks Stralivigno, in programma il 19 luglio: in questa splendida estate livignasca, la competizione compie un quarto di secolo, confermando il proprio ruolo centrale nella proposta turistico-sportiva della località. Un angolo di paradiso alpino, da vivere sempre at the highest level, che grazie alla natura incontaminata e ai suoi chilometri di sentieri, offre uno scenario suggestivo e magnetico per i numerosissimi runner che lo raggiungono, lungo tutto l’arco della stagione.