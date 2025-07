Giro d'Italia Women, Bialetti al fianco delle giovani promesse del ciclismo

Il legame tra Bialetti e il Giro d’Italia Women nasce da una radice comune: la forza ispiratrice di chi ha il coraggio di sognare in grande e credere nel futuro. La storia di Bialetti nasce infatti da un’intuizione rivoluzionaria che ha saputo trasformare la moka in un oggetto iconico, accessibile a tutti, capace di portare il caffè nelle case di milioni di persone. Questa stessa attitudine è la scintilla che anima le giovani atlete della Maglia Bianca: la voglia di mettersi in gioco, di superare i propri limiti e di lasciare il segno.