Dalla 250K endurance alla adrenalinica 30K: il ricco menu di UTLAC 2023 a Lecco

TRAILRUNNING

La seconda edizione dell'evento lecchese è in programma nella settimana centrale del mese di maggio

© UTLAC Ufficio Stampa È conto alla rovescia per la seconda edizione di UTLAC Endurance Trail del Lago di Como, evento di corsa sui sentieri tra i monti lariani dentro uno scenario naturale che tutto il mondo ci invidia: il Lago di Como. Promossa da Larius ssd, la manifestazione si svolge tra mercoledì 10 e domenica 14 maggio su due prove che condividono parte del percorso ma sono tra di loro molto diverse tra di loro per distanza e quindi tipologia: la prova-clou da 250 chilometri che compie il periplo "alto" del Lario e la più veloce, intensa e anche un po' "glamour" 30K da Bellagio a Lecco.

© UTLAC Ufficio Stampa

Riservata agli ultra trailers, la prova più lunga si svolge su un percorso di 258 chilometri (e 14600 metri di dislivello positivo) lungo i sentieri delle montagne che racchiudono le acque del Lario. Il tracciato di UTLAC collega - non solo idealmente - il Sentiero del Viandante, la Via dei Monti Lariani e i sentieri della Dorsale del Triangolo Lariano: una spettacolare linea continua a mezzacosta con qualche impennata (GPM ai 2107 metri del Monte Bregagno) che permette appunto di creare un percorso circolare attorno al lago .

© UTLAC Ufficio Stampa

Oltre sessanta i partecipanti alla gara - tre volte quelli dell’edizione-zero del 2022 - in arrivo a Lecco da tredici nazioni. Fra di loro Peter Kienzl e Marina Plavan, vincitori dodici mesi fa, il bergamasco Oliviero Bosatelli (due volte vincitore del Tor des Géants) e la spagnola Silvia Garrote, anche lei plurivincitrice (tre volte) della prova endurance sulle Alte Vie Valdostane di fine estate.

© UTLAC Ufficio Stampa

Attesi sulla linea di partenza anche altri specialisti delle ultradistanze: Denise Zimmermann, Luca Guerini, Valentina Michielli e i local Roberto Maida e Guendalina Sibona. Il via è previsto mercoledì 10 maggio alle diciotto in punto da piazza Cappuccini a Lecco. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 19 e 30 di venerdì 12 maggio.

© UTLAC Ufficio Stampa

La prova "breve" (ma solo in rapporto alla 250K!) è destinata a tutti i praticanti della corsa sui sentieri, ha uno sviluppo di 30 chilometri (1860 metri di dislivello positivo) con partenza da Bellagio e arrivo a Lecco. In buona sostanza la traccia del percorso coincide con il tratto finale della prova endurance. Gli atleti in gara - a una decina di giorni gli iscritti avevano superato quota duecento - "muoveranno" alle sette e 30 del mattino da Lecco per raggiungere Bellagio a bordo del traghetto Bisbino. Giunti nella fascinosa località sull'omonimo promontorio, a partire dalle nove e 15 gli atleti affronteranno i sentieri del Triangolo Lariano lungo la parte finale della 250K, che la quasi totalità dei sessanta concorrenti della prova endurance avranno già percorso entro la domenica mattina, per giungere quindi insieme sul traguardo allestito nei pressi del monumento dei Caduti sul lungolago di Lecco. L’arrivo dei primi concorrenti della 30K è previsto intorno a mezzogiorno.

© UTLAC Ufficio Stampa

Per gli indecisi e i ritardatari sono ancora disponibili gli ultimi pettorali. UTLAC è organizzata da Larius ssd con il sostegno delle 52 amministrazioni comunali il cui territorio è attraversato dalle due prove. Alla manifestazione hanno contribuito aCinque Energia, Autorità di bacino, le Banche di Credito Cooperativo di Cantù e della Valsassina e la Camera di Commercio Como-Lecco e Confcommercio Lecco. Fondamentale il sostegno degli sponsor tecnici: in prima linea Ande, poi Coros, Inov8, DF Sport Specialist, Autotorino, Ellerre, CbCrem e Tornado.

© UTLAC Ufficio Stampa

UTLAC vuole essere un evento del territorio, quindi oltre alle amministrazioni comunali e provinciali, ampia è la partecipazione di importanti realtà territoriali come AUSER Lecco alla quale è affidato l’importante ruolo di supporto al ritiro atleti lungo tutto il percorso del Lago di Como, SeteTrack per la ge-localizzazione dei GPS in tempo reale, Canottieri Lecco che mette a disposizione la sua area interna per la gara, Cooperativa Solidarietà alla quale sono affidati logistica e allestimenti e poi ancora Scuola Maria Ausiliatrice di Lecco, i cui studenti saranno i protagonisti del presidio del Village e dell’interazione con gli atleti italiani e stranieri durante i giorni della gara. Da sottolineare anche il contributo attivo dei City Angels che si occupano del presidio notturno sul Lungolago di Lecco e quello di roduttori locali come Gildo, Melavì, Trussoni beverage, Chiarella, ReadyFrutta e Icam.

© UTLAC Ufficio Stampa

Gli atleti della 250K potranno essere seguiti in tempo reale a questo link:

https://livegps.setetrack.it/Home/IndexMapset?mapset=utlac250_2023

con aggiornamento posizione ogni 120 secondi.

Per informazioni: www.utlactrail.com

Mail: info@utlactrail.com