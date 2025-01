D'Annunzio Run 2025: maggio letterario per stradisti e trailers sul Garda

Gli organizzatori ASD Advance Garda Team 2019 mettono in palio un montepremi ricco e assortito, sia in denaro che in natura. Dotazione complessiva da 2100 euro per la top five uomini e per quella donne della 21 chilometri, di 500 euro per il podio maschile e quello femminile della 10 chilometri, di 200 euro infine per le prime cinque società sportive. I primi di categoria (dalla M35 alla M55) saranno invece premiati con beni in natura.