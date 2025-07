Samp, c'è l'annuncio: Donati è il nuovo allenatore

Con una lettere rivolta ai sostenitori, il numero uno della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha annunciato delle novità nel club blucerchiato. In panchina e in dirigenza. "Cari tifosi blucerchiati, so quanto gli ultimi mesi siano stati difficili, pieni di frustrazione, domande e di un innegabile desiderio di cambiamento - si legge nella nota -. Il vostro sostegno incrollabile è stato il cuore pulsante del mondo blucerchiato e, oggi, tutti insieme è il momento di voltare pagina e guardare oltre. Sono quindi lieto di annunciare Jesper Fredberg quale nuovo CEO dell’Area Football e Massimo Donati come nuovo tecnico della prima squadra".